Amateurarcheoloog ontcijfert 20.000 jaar oud schrift, gevonden in Europese grotten

In de grotten van Lascaux in Frankrijk en Altamira in Spanje zijn 20.000 jaar geleden prachtige dieren op de muren getekend, vergezeld van streepjes, stipjes en Y-vormige tekens. Archeologen tastten decennialang in het duister wat die betekenden, maar een Britse amateurarcheoloog heeft het mysterie opgelost.

Meubelmaker Ben Bacon was gefascineerd door de prehistorische grotschilderingen van bizons, herten, neushoorns, runderen, paarden, rendieren en stieren en beet zich vast in de bijgevoegde codes in de hoop een patroon te vinden.

Eureka-moment

De Brit kreeg zijn eureka-moment uiteindelijk toen hij de tekens vergeleek met de maankalender en de geboortecycli van soortgelijke hedendaagse dieren. Bacon bedacht dat het Y-teken wel eens kon staan voor de geboorte: twee lijnen gaan over in één. De stippen en streepjes leken verband te houden met de paartijd van de afgebeelde dieren.

De Londenaar stapte naar twee verschillende universiteiten om zijn theorie te staven bij professionele archeologen en zij zagen er wel heil in om samen verder op onderzoek uit te gaan. Al snel bleek dat Bacon op het goede spoor zat. Het team toonde een duidelijke correlatie aan tussen de plaats van het Y-teken, het aantal tekens en de maanden waarin de afgebeelde dieren paren en baren.

Oudste schrift

De grottekens zijn dubbel zo oud als de tot nu toe oudst bekende geschreven tekens en zijn een voorloper van het menselijke schrift, ook wel proto-schrift genoemd. Archeoloog Paul Pettitt van Durham University zegt tegen de BBC: “De resultaten tonen aan dat de jager-verzamelaars uit de ijstijd de eersten waren die een systematische kalender gebruikten met daarin aanduidingen om grote ecologische gebeurtenissen aan te geven.”

“De betekenis van de aanduidingen in de tekeningen heeft me altijd gefascineerd”, zegt Bacon zelf tegen de BBC. “Daarom probeerde ik die te ontcijferen aan de hand van een methode die anderen hebben gebruikt om oude Griekse geschriften te begrijpen.” Hij noemt het 'surrealistisch' dat hij heeft ontcijferd wat de jager-verzamelaars wilden zeggen met de tekens. “Onze voorouders leken veel meer op ons dan we voorheen dachten. Deze mensen, die van ons worden gescheiden door vele millennia, zijn opeens een stuk dichterbij.”