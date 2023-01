Het is niet alleen wat je eet, maar ook het tijdstip waarop je het eet

De meeste mensen weten dat wat en hoeveel je eet een grote rol speelt in je gezondheid. Maar wetenschappers ontdekken dat wanneer je eet ook een verschil kan maken.

Studies tonen aan dat het voor een optimale gezondheid het beste is om de meeste calorieën eerder op de dag in te nemen in plaats van later, bijvoorbeeld door een uitgebreid ontbijt , een bescheiden lunch en een klein diner te eten.

Dit eetpatroon komt overeen met onze circadiane ritmes, de aangeboren 24-uurs klok die veel aspecten van onze gezondheid regelt, van onze dagelijkse hormonale schommelingen en lichaamstemperatuur tot onze slaap-waakcycli .

Vanwege de manier waarop onze interne klokken werken, is ons lichaam klaar om voedsel vroeg op de dag te verteren en te metaboliseren. Naarmate de dag vordert, wordt onze stofwisseling minder efficiënt. Studies tonen aan dat een maaltijd die om 9.00 uur wordt geconsumeerd, heel verschillende metabolische effecten kan hebben dan dezelfde maaltijd die om 21.00 uur wordt genuttigd