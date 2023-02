Wat is verborgen narcisme?

Net als een openlijke narcist, voelt iemand met verborgen narcisme zich diep van binnen leeg, eenzaam en minderwaardig. Het verschil ligt in de manier waarop ze hiermee omgaan. Waar een openlijke narcist zich arrogant en extra zelfverzekerd voordoet, lijkt een verborgen narcist zich eerder onzeker en breekbaar te voelen.

Verborgen narcisme kan ervoor zorgen dat mensen gevoeliger zijn voor kritiek, moeite hebben om erbij te horen en zichzelf kleineren in een poging de aandacht van anderen te trekken. Verborgen narcisten kunnen ook vatbaarder zijn voor sociale angst, passief-agressief gedrag en wraak nemen op anderen wanneer ze in een hoek worden gedreven.

“Openlijke narcisten lopen de kamer binnen en je voelt meteen deze narcistische trekjes. Ze zijn luid. Ze zijn agressief. Ze zijn erg groot in hun presentatie”, legt psychiater Dr. Albers uit. “Verborgen narcisten zijn echter mensen die onder de radar vliegen. Zelfs als je al jaren een relatie met iemand hebt, kan hun verborgen narcisme zo subtiel zijn dat je je er lange tijd niet eens van bewust bent.”

Net als openlijk narcisme kan verborgen narcisme wortels hebben in genetica, kindertrauma en aangeleerd gedrag dat is opgepikt door ouders of andere verzorgers.

Enkele eigenschappen die verband houden met narcisme zijn: