Schakers maken meer fouten als er veel luchtvervuiling is

Door luchtvervuiling kunnen we slechter intensief denken. Schakers maken bijvoorbeeld meer fouten als de lucht om hen heen smerig is, blijkt uit onderzoek.

De onderzoekers gingen nauwkeurig te werk: ze volgden 121 schakers, die in 2018, 2019 en 2020 meededen aan schaaktoernooien in Duitsland. In totaal analyseerden ze 30.000 zetten, die ze vergeleken met de optimale zetten van een schaakrobot. Op de toernooilocaties stonden sensoren om de luchtkwaliteit te meten. Een toernooi duurde acht weken waardoor de luchtkwaliteit varieerde.

Als de hoeveelheid fijnstof in de lucht een klein beetje toenam werd de kans op een fout ruim 2 procent groter. Ook waren de gemaakte fouten maar liefst 10,8 procent ernstiger.

Volgens de onderzoekers heeft iedereen die intensief moet nadenken last van een slechte luchtkwaliteit. "We ontdekten dat mensen die worden blootgesteld aan hogere niveaus van luchtvervuiling meer fouten maken en grotere fouten", zegt onderzoeker Juan Palacios in The Guardian.