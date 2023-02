Wat is een normale lichaamstemperatuur? Die vraag is moeilijker te beantwoorden dan je zou denken.

De realiteit is dat er niet één exacte "normale" lichaamstemperatuur is. Iedereen heeft zijn eigen temperatuur – en zelfs dat is meer een glijdende schaal dan één vast getal gedurende je hele leven.

Normaal lichaamstemperatuurbereik

De meeste mensen zijn waarschijnlijk opgegroeid met te horenje normale temperatuur 37 graden Celsius is. Dat algemeen aanvaarde getal is afkomstig uit een onderzoek dat halverwege de 19e eeuw is uitgevoerd.

Maar nieuwere studies suggereren dat de gemiddelde persoon tegenwoordig eigenlijk een beetje koeler is, normaal is eerder 36,4 graden.

Dus, wat is correct? Waarschijnlijk allemaal, zegt dr. Ford van Cleveland Clinic. De waarheid is dat je lichaamstemperatuur op en neer kan gaan..

"Meestal wordt alles in het bereik van 36,1 tot 37.2 als normaal beschouwd", zegt hij. "Maar er zijn momenten waarop een perfect gezond persoon een lichaamstemperatuur heeft die iets hoger of iets lager is."

Leeftijd en gemiddelde lichaamstemperatuur

Je "normale" lichaamstemperatuur verandert gedurende je hele leven. Het stijgt vaak van de kindertijd naar de volwassenheid voordat het tijdens de latere levensjaren afneemt. Stapsgewijs ziet het er als volgt uit:

Voor jongere kinderen

Het typische lichaamstemperatuurbereik voor kinderen tussen de geboorte en 10 jaar oud gaat van 35,5 C tot 37,5 C.

Voor volwassenen en oudere kinderen

Het typische bereik van de lichaamstemperatuur voor mensen van 11 tot 65 jaar is 36,4 C tot 37,6 C.

Voor oudere volwassenen

Het typische bereik van de lichaamstemperatuur voor mensen ouder dan 65 jaar is 35,8 C tot 36,9 C.