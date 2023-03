Olifanten vergeten echt nooit een gezicht – zelfs niet na 12 jaar

Olifanten vergeten nooit, zegt men, en een nieuwe studie laat zien dat dit vooral waar is als het om gezichten gaat.

Franziska Horner van de Universiteit van Wuppertal legt uit dat het legendarische geheugen van de olifant nog beter is dan eerder werd gedacht. Het grootste landzoogdier ter wereld kan zich een familielid herinneren dat ze al meer dan tien jaar niet hebben gezien, alleen al door de geur van hun poep.

Als olifanten tijdens het onderzoek een vleugje van een familielid opvingen, maakten ze rommelende geluiden , wapperden met hun oren en bleven goed snuffelen. Horner gelooft dat deze reacties verband houden met positieve emoties

Haar team voerde de ongebruikelijke experimenten uit tijdens reünies tussen moeders en dochters in dierentuinen in Duitsland. Het ene paar olifanten was al twee jaar gescheiden, het andere al twaalf jaar. Horner verzamelde ontlastingsmonsters van elk van deze dieren. Toen ze stapels uitwerpselen tegenkwamen van niet-verwante olifanten - die in dezelfde dierentuin of onbekende individuen - snuffelden de vier olifanten aan de ontlasting en liepen weg .

Bij het onderzoeken van een monster van de moeder of dochter waarmee ze op het punt stonden zich te herenigen, snuffelden de vrouwtjesolifanten echter herhaaldelijk aan de monsters en vertoonden verschillende reacties. De auteur van het onderzoek merkt op dat de steekproefomvang klein was, maar het zou wreed zijn om soortgelijke tests uit te voeren op grotere olifantenpopulaties die niet herenigd werden.