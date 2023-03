Je wordt ongelukkig van te veel vrije tijd: hoeveel uur is optimaal?

Je kijkt reikhalzend uit naar de zomervakantie en wat je dan allemaal wel niet zult gaan doen met al die vrije tijd. Maar word je daar eigenlijk wel zo gelukkig van?

Volgens onderzoek niet. Tienduizend mensen werden ondervraagd over hun geluksniveau versus de hoeveelheid vrije tijd die ze hadden. Daar kwam een simpel gegeven uit: minder dan twee uur vrije tijd per dag is te weinig, meer dan vijf uur te veel.

Verrassend: zelf denk je ongetwijfeld dat je je de hele dag prima vermaakt al netflixend op de bank. Maar dat is niet zo. Je wordt ook gelukkig van productief zijn, doelen bereiken en zin geven aan je dagen. Een overvloed aan vrije tijd leidt tot verveling. Maar een tekort is ook niet goed. Daar word je gestrest van.

Daarbij maakt het nog uit hoe je die vrije tijd besteedt: hobby's en sociaal contact geven een grotere boost aan je geluksgevoel dan in je eentje thuis zitten.

Dat gezegd hebbende: geen mens is hetzelfde. Mogelijk plan jij je dagen het liefst tjokvol met nuttigheden of hang je juist het liefst het hele weekend op de bank.