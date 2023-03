Sterk genetisch bewijs gevonden voor met corona besmette dieren op beruchte markt in Wuhan

Een internationaal virologenteam heeft hard genetisch bewijs gevonden voor een link tussen het coronavirus en gekooide wasbeerhonden die illegaal werden verhandeld op de Huanan Seafood Market vlak voor de wereldwijde uitbraak van COVID-19, schrijft de New York Times.

Toen de markt in januari 2020 werd gesloten door de Chinese autoriteiten, namen onderzoekers uitstrijkjes van muren, vloeren, karren en metalen dierenkooien. Wetenschappers vonden in de coronapositieve monsters grote hoeveelheden wasbeerhond-DNA terug. Dit bewijs is consistent met het scenario waarbij het virus van een wild dier overgesprongen is op de mens. Het is nu vast komen te staan dat besmette dieren werden verhandeld op de markt in Wuhan in januari 2020.

Een Franse evolutiebioloog ontdekte de ruwe data van de monsters in een internationale wetenschappelijke database. Zij vroeg de Chinese onderzoekers naar hun conclusies, maar kreeg geen antwoord, terwijl de gegevens offline werden gehaald. De Française had de data echter al gedownload.

De conclusie staat haaks op het officiële verhaal van de Chinese regering, die stelt dat het virus afkomstig is uit het buitenland. Ook druist het in tegen de populaire theorie dat het virus ontsnapt is uit het zwaarbeveiligde laboratorium van het Wuhan Institute of Virology. De Amerikaanse FBI liet laatst weten achter deze theorie te staan.