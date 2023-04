Wetenschappers weten eindelijk waarom haar grijs wordt

Bij de meeste mensen wordt het haar vroeg of laat grijs. Wetenschappers denken nu te weten hoe dat komt: de stamcellen, die verantwoordelijk zijn voor haarkleur, komen vast te zitten in de follikels, waardoor ze niet meer in staat zijn om kleur vast te houden.

Stamcellen kunnen zich ontwikkelen tot allerlei verschillende celtypen. Sommigen hebben de unieke capaciteit om over te gaan van het celgedeelte waarin ze groeien naar de rest van de haarfollikels. Deze cellen verliezen hun vermogen tot beweging in de loop der jaren en dat leidt tot grijsheid.

De onderzoekers uit New York keken naar cellen in muizen die ook bij mensen voorkomen, de zogenoemde stamcellen voor melanocyten (McSC's). De melanocyten zijn huidcellen die ook zorgen voor het pigment in de huid. Als de stamcellen volwassen worden gaan ze de pigmenten aanmaken die verantwoordelijk zijn voor haarkleur.

Omkeerbaar

Tijdens normale haargroei wisselen de cellen continu tussen de onderdelen van een zich ontwikkelende haarfollikel. Als haar ouder wordt, uitvalt en weer teruggroeit blijft een toenemend aantal McSC's vastzitten in het stamcelgedeelte van de follikel. Onderzoeker Mayumi Ito legt uit: "Het is het verlies van de kameleonachtige functie van melanocyte stamcellen die mogelijk verantwoordelijk is voor het grijs worden van haar."

De wetenschappers denken dat als hun bevindingen ook voor mensen gelden er een mogelijkheid is om het proces tegen te gaan en grijs haar te voorkomen. "Als dit ook bij mensen zo is dan kan het grijs worden van haar worden omgekeerd of voorkomen door de vastzittende cellen weer te laten bewegen tussen de verschillende delen van de haarfollikel", aldus hoofdonderzoeker Qi Sun.