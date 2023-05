Indrukwekkende nieuwe 3D-beelden van de Titanic, inclusief champagneflessen en oude schoenen

's Werelds beroemdste scheepswrak is nu nog beter te bekijken. Voor het eerst is een digitale scan gemaakt van de Titanic, die op 3800 meter diepte in de Atlantische Oceaan ligt. De beelden bieden een uniek driedimensionaal inkijkje in het hele schip. De hoop is dat het tot nieuwe inzichten leidt over wat er precies is gebeurd, toen de boot zonk in 1912.

Meer dan 1500 mensen zijn verdronken toen het schip een ijsberg raakte tijdens zijn eerste reis van het Britse Southampton naar New York. "Maar er zijn nog steeds hele basale vragen onbeantwoord over het schip", legt Titanic-analist Parks Stephenson uit aan de BBC.

Hij vertelt dat het 3D-model 'een van de eerste grote stappen is om het Titanic-verhaal te baseren op wetenschappelijk onderzoek in plaats van op speculatie'. "We begrijpen nog steeds niet hoe de botsing met de ijsberg kon gebeuren. We weten niet eens of het schip het ijs op stuurboord raakte, zoals in de film, het kan ook dat het schip vastliep op de ijsberg."

Ongeopende champagneflessen

In de afgelopen decennia is er uitgebreid onderzoek gedaan naar het scheepswrak dat pas in 1985 is gevonden. Maar het is zo groot en het ligt zo diep dat camera's maar een fractie kunnen tonen van het halfvergane schip. De nieuwe scan toont het scheepswrak in zijn geheel. Het bestaat uit twee delen, die 800 meter uit elkaar liggen met daaromheen een groot aantal brokstukken.

De scan is vorig jaar zomer gemaakt door Magellan, een bedrijf dat de diepzee in kaart brengt, en Atlantic Productions dat een documentaire maakte over het project. Op afstand bestuurbare duikboten brachten meer dan 200 uur onder water door om de lengte en breedte van het wrak vast te stellen. Ze namen meer dan 700.000 foto's vanuit elke hoek van het schip.

De boeg is nog steeds direct te herkennen. Op het dek is een groot gat dat een glimp laat zien van waar zich ooit de grote trap bevond. Van de achtersteven is niet veel meer over. Dat deel boorde zich in de zeebodem. Om het schip heen liggen allerlei interessante overblijfselen. Denk aan standbeelden en ornamenten, maar ook ongeopende champagneflessen en schoenen.