Ook Nederlandse piloten

Zelfs NASA houdt zich bezig met onderzoek naar onverklaarbare vliegende objecten, vroeger ufo's geheten. Tegenwoordig spreken we liever van uap's: unidentified aerial phenomenons. Nederlandse piloten pleiten nu ook voor een Europees meldpunt voor dergelijke vreemde fenomenen.

Bekendste pleitbezorger van het onderzoek naar uap's is luchtmachtveteraan David Grusch, die onlangs nog beweerde dat de Amerikaanse overheid al tientallen jaren een geheim onderzoeksprogramma heeft naar mysterieuze vliegende objecten. Het Pentagon heeft volgens de klokkenluider zelfs bewijs van buitenaards leven.

In het AD vertelt de ervaren Boeing 747-piloot Christiaan van Heijst dat het belangrijk is om ook in Europa het fenomeen uit de taboesfeer te halen. "Voor de goede orde, ik heb nooit in een beweging gezeten die gelooft in groene mannetjes of futuristische ruimteschepen. Ik pleit voor een pragmatische benadering van onbekende objecten", legt hij uit.

"Als piloot heb ik het vier keer meegemaakt dat we tijdens het vliegen iets zagen dat we niet konden plaatsen. Voorbeeld is een verticale lichtflits die met een hoge snelheid in de wolken verdween. Een andere keer zagen mijn collega en ik in de verte een lichtpuntje dat razendsnel verdween, weer opdook en weer verdween. Dat licht openbaarde zich ook nog eens op een extreme hoogte. Ik zei altijd ‘het zal wel iets militairs zijn’, maar na verloop van tijd hoorde ik van veel meer collega’s dat zij ook zulke ervaringen hadden. Het meeste, ruim 99 procent, kunnen we achteraf wel verklaren. Waren het bijvoorbeeld weerballonnen, meteorieten of een ander vliegtuig. Maar het is geen 100 procent.”

Van Heijst meldde zijn waarnemingen, maar die zijn nooit onderzocht. "In het kader van vliegveiligheid zou dat moeten veranderen. Daarom heb ik me aangesloten bij UAP Coalitie Nederland. Deze organisatie is vorig jaar opgericht en probeert de politiek in Den Haag, maar ook in Brussel, ervan te overtuigen dat er een speciaal uap-meldpunt zou moeten komen voor in ieder geval de civiele en militaire luchtvaart. Want zeker gezien de huidige geopolitieke spanningen in de wereld is het belangrijk dat we data hebben van uap’s die vervolgens door wetenschappers kunnen worden onderzocht. Hoe meer we weten, hoe beter. Het stigma van groene mannetjes of vliegende schotels kan er wel vanaf.’’

Er zijn veel meer piloten voorstander van zo'n meldpunt, maar die blijven liever anoniem uit angst niet serieus te worden genomen.