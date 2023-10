'Roma zijn slechte mensen', zei de Belgische partijleider Conner Rousseau in de kroeg na een paar biertjes. Blijkt dat hij een racist is, omdat dronken mensen de waarheid zeggen? Of geldt het excuus van de leider van de socialistische partij en is hij dronken een racist, maar nuchter niet? België vraagt het zich af. Word je iemand anders als je dronken bent?

Dat hangt ervan af hoe je "iemand anders" definieert. Als je het hebt over iemand die zich anders gedraagt dan normaal, dan is het antwoord ja, alcohol kan je gedrag veranderen. Alcohol is een deprimerend middel, wat betekent dat het de hersenactiviteit vertraagt. Dit kan leiden tot een verminderde remming, waardoor je meer geneigd bent om impulsieve beslissingen te nemen en risicovolle gedragingen te vertonen. Alcohol kan ook je emoties beïnvloeden, waardoor je je gelukkiger, verdrietiger of agressiever kunt voelen.

Als je het hebt over iemand die een andere persoonlijkheid heeft, dan is het antwoord complexer. Sommige mensen geloven dat alcohol je "ware ik" naar boven haalt, terwijl anderen geloven dat het je gewoon een andere kant van je persoonlijkheid laat zien. Er is geen wetenschappelijk bewijs om te ondersteunen dat alcohol je persoonlijkheid fundamenteel verandert, maar het kan wel je gedrag op een manier beïnvloeden die je als iemand anders laat lijken.

Uiteindelijk is de vraag of je iemand anders wordt als je dronken bent een kwestie van persoonlijke interpretatie. Sommige mensen zullen zich misschien herkennen in de uitdrukking "ik ben niet ikzelf als ik dronken ben", terwijl anderen zullen zeggen dat ze gewoon meer ontspannen en zichzelf zijn als ze een paar drankjes hebben gedronken.

Hier zijn enkele van de manieren waarop alcohol je gedrag kan veranderen:

Impulsieve beslissingen: Alcohol kan je remmingen verlagen, waardoor je meer geneigd bent om impulsieve beslissingen te nemen die je normaal niet zou nemen. Dit kan leiden tot gedragingen zoals seks met iemand die je niet kent, gokken of geld uitgeven dat je niet hebt.

Het is belangrijk om op een verantwoorde manier met alcohol om te gaan en om je bewust te zijn van de mogelijke effecten die het kan hebben op je gedrag.