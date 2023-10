Volgens de wetenschap is dit de belangrijkste reden waardoor mensen sneller verouderen

Arts en deskundige op het gebied van regeneratieve geneeskunde en lang leven Neil Paulvin ontdekte de belangrijkste reden waarom mensen sneller oud worden. In gesprek met het Amerikaanse CNBC legt hij uit hoe dit zit en wat we eraan kunnen doen.

De wetenschapper legt uit dat we op twee manieren verouderen. Intrinsieke ouderdom heeft te maken met genetische factoren, terwijl extrinsieke veroudering afhankelijk is van factoren van buitenaf, zoals beweging, voeding, roken, alcoholgebruik, leefstijl en stress.

Paulvin begeleidt sporters en beroemdheden om de extrinsieke factoren zo goed mogelijk te beperken. Hij merkte tijdens zijn carrière dat een tekort aan slaap het ouderdomsproces opvallend versnelt. Waarom is dat zo?

“In onze snelle levens wordt slaap vaak opgeofferd, hetzij door keuze of door noodzaak. Er duikt steeds meer bewijsmateriaal op waaruit blijk dat een goede nachtrust de sleutel is tot een gezond leven”, legt de 'lang leven'-dokter uit. Volgens hem herstelt ons lichaam in onze slaap. “Door zeven tot acht uur per nacht te slapen, verbetert de gezondheid van cellen en weefsels, de cognitieve functie, de immuniteit, het energieniveau en de stofwisseling.”

Hiertegenover staat dat te weinig slaap juist allerlei lichamelijke kwalen en stoornissen in de hand werkt, zoals een hoge bloeddruk, depressie, obesitas, diabetes, en hart- en vaatziekten. De arts noemt nog een aantal zaken die door wetenschappelijk onderzoek gelinkt zijn aan te weinig slaap: rimpels en huidveroudering, cognitieve stoornissen en een zwak immuunsysteem.