Video: vrouw heeft levende spin in haar oor

Een vrouw meldde zich bij een ziekenhuis omdat ze al dagenlang abnormale geluiden hoorde. Bij onderzoek werd een kleine spin gezien die zich in de uitwendige gehoorgang van het linkeroor bewoog. Het vervelde exoskelet van de spin was ook aanwezig.

A woman with hypertension presented to the clinic with a 4-day history of abnormal sounds in her ear. On examination, a small spider was seen moving within the external auditory canal of the left ear. The molted exoskeleton of the spider was also present. https://t.co/dye2sbbiL9 pic.twitter.com/SfeNBBGQS8