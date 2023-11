Ultrabewerkt voedsel blijkt helemaal niet zo schadelijk

De laatste jaren krijgen we steeds te horen dat we vooral geen ultrabewerkt voedsel moeten eten, maar zo simpel is het niet. Veel ultrabewerkt voedsel blijk helemaal niet zo slecht. Zo kun je met een gerust hart brood, ontbijtgranen en vleesvervangers eten.

Dat blijkt uit onderzoek van het gespecialiseerde kankercentrum van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ultrabewerkt voedsel werd al jaren gelinkt aan diabetes type 2, hart- en vaatziektes en kanker. Voedingsexperts en diëtisten zeiden dan ook dingen als: Zitten er meer dan vijf ingrediënten in en herken je ze niet uit het keukenkastje, dan kun je ervan uitgaan dat het om ultrabewerkt voedsel gaat. En dan moet je het mijden.

Maar nu blijkt er volgens de onderzoekers, wier studie in de gerenommeerde Lancet verscheen, helemaal geen verband tussen gezondheidsrisico's en bijvoorbeeld brood, ontbijtgranen en vleesvervangers, allemaal ultrabewerkte producten.

De onderzoekers gingen niet over één nacht ijs. Aan de studie deden meer dan 260.000 mensen mee uit zeven Europese landen. Negen groepen ultrabewerkt voedsel zijn geanalyseerd. Suikerhoudende drankjes en dierlijke producten bleken wel schadelijk, net als sauzen, smeersels en condimenten (mayonaise, ketchup). Maar (halleluja) voor zoetigheden, toetjes, hartige snacks en kant-en-klaarmaaltijden was er geen link met gezondheidsschade.

Dat wil niet zeggen dat je je onbeperkt kunt laven aan allerlei slecht fabrieksvoedsel. Maar zoals voor veel dingen geldt: met mate kan het weinig kwaad. Het is volgens de onderzoekers belangrijker om te zorgen dat je een gezond gewicht hebt.