Schrap deze twee woorden uit je vocabulaire voor meer succes in je leven

De woorden die we gebruiken hebben niet alleen effect op de manier waarop anderen ons zien, maar ook op ons eigen gedrag. Soms kiezen we onbewust voor woorden die ons tegenwerken in het leven. Dat blijkt uit onderzoek van Bernard Roth, professor aan de Universiteit van Stanford.

1. Vervang het woord 'maar' door het woord 'en'.

Roth noemt een voorbeeld: In plaats van 'Ik wil naar de bioscoop, maar ik heb nog veel werk', zeg je beter 'Ik wil naar de bioscoop en ik heb nog veel werk'. "Als je het woord 'maar' gebruikt, creëer je een conflict voor jezelf dat eigenlijk oorspronkelijk niet eens bestond", schrijft Roth. Door het woord 'en' te gebruiken zullen je hersenen beter omgaan met beide delen van de zin en sneller tot een oplossing komen in plaats van te focussen op het probleem.

2. Vervang 'moeten' door 'willen'.

"Mensen moeten zich realiseren dat de dingen die ze doen in hun leven - zelfs de dingen die ze onaangenaam vinden - eigenlijk dingen zijn waar ze zelf voor gekozen hebben", aldus Roth. "De volgende keren als je 'Ik moet' zegt, probeer dan eens 'Ik wil' te zeggen." Zeg bijvoorbeeld niet 'ik moet de afwas' doen, maar 'ik wil de afwas doen', omdat je immers graag een schone keuken hebt. Zo ben je gemotiveerder om dingen te doen die je niet zo leuk vindt.