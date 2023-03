Je hond denkt van alles. Meer dan je denkt

Honden begrijpen ook taal, en het nieuwe onderzoek toont aan dat ze meer woorden kunnen leren dan gewoon

Honden leven al zolang samen met mensen dat ze ons aardig snappen. Als je wijst kijken ze niet naar je vinger (zoals alle andere dieren doen) maar naar de plaats waarheen je wijst. Een gemiddelde hond kan 165 woorden leren, dus als jouw hond is blijven steken bij zit en lig, dan ligt dat aan jou en niet aan de hond. Border Collies zijn het slimst gevolgd door poedels en golden retrievers. Volgens Time , waar je veel meer kan lezen over de intelligentie van je hond hebben honden ook een idee van getallen en hoeveelheden. Als je zes koekjes laat zien en verstopt zoeken ze door tot ze ze alle zes hebben gevonden. Als je er zes laat zien en je verstopt er drie raken ze in de war.Veel meer bij Time.