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Canada tergt Trump, voert heffingen in op miljarden aan Amerikaanse goederen

Economie
door Redactie
dinsdag, 25 augustus 2026 om 17:29
bijgewerkt om dinsdag, 25 augustus 2026 om 17:49
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Canada heeft importheffingen aangekondigd op Amerikaanse goederen met een waarde van omgerekend 27,6 miljard Canadese dollar (17 miljard euro). Daarmee vergeldt het land de heffingen die de regering-Trump invoerde voor Canadese waren "dollar voor dollar", meldde de regering. De heffingen zijn onder andere gericht op staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica.
De heffingen treden 8 september in werking, met tarieven van 15, 25 en 50 procent. De Canadese regering kondigde ook een steunpakket van 7,5 miljard Canadese dollar aan voor bedrijven en werknemers die worden geraakt door de opnieuw opgelaaide handelsoorlog met de Verenigde Staten.
Overleg over een handelsakkoord tussen de twee landen liep afgelopen vrijdag stuk. Daardoor werden dit weekend Amerikaanse importheffingen van kracht van 50 procent op Canadese goederen zoals wijn, multiplex en ijshockeysticks. Maandag dreigde de Amerikaanse president Donald Trump met hogere importheffingen op auto's en auto-onderdelen die 1 januari zouden moeten ingaan.
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