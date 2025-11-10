Dit eeuwenoude mysterie in Peru is eindelijk opgelost

In 1933 publiceerde National Geographic spectaculaire luchtfoto's van een vreemde ontdekking in Peru: duizenden mysterieuze gaten die in een lange band over een heuvel lopen. Decennialang vroegen wetenschappers zich af wat dit bizarre bouwwerk zou kunnen zijn. Nu denken onderzoekers eindelijk het antwoord te hebben gevonden.

De plek heet Monte Sierpe, oftewel 'Slangenberg' en ligt in de Pisco-vallei in het zuiden van Peru. Het gaat om maar liefst 5.200 uitgegraven gaten die zich uitstrekken over anderhalve kilometer. De gaten zijn tussen de één en twee meter breed en ongeveer een halve tot één meter diep, allemaal keurig uitgelijnd in secties.

Door de jaren heen hebben mensen van alles bedacht over het doel van deze gaten. Was het een verdedigingswerk? Een plaats om graan op te slaan? Misschien een systeem om water of mist te vangen? Of zelfs een begraafplaats of mijnbouwgebied?

Archeologen hebben nu grondig onderzoek gedaan met moderne technologie. Ze gebruikten drones om gedetailleerde beelden te maken en analyseerden grondmonsters uit 19 verschillende gaten. Wat ze ontdekten was fascinerend: de gaten bevatten stuifmeel en andere plantaardig materiaal van gewassen zoals maïs, alsook wilde planten.

Een slim boekhoudkundig systeem

De doorbraak kwam toen de onderzoekers patronen ontdekten in hoe de gaten waren gerangschikt. Sommige secties hadden bijvoorbeeld negen rijen van precies acht gaten, andere secties hadden zes rijen van zeven gaten. Deze regelmatige patronen leken verdacht veel op een khipu. Dat is een traditioneel Inca-systeem van geknoopte touwen die werden gebruikt voor administratie en het bijhouden van cijfers.

Monte Sierpe lag op een strategische plek: op het kruispunt van belangrijke handelsroutes tussen de kust en het hoogland, en tussen verschillende valleien. De onderzoekers denken daarom dat de plek twee functies heeft gehad.

Eerst, tussen ongeveer 1000 en 1400 na Christus, fungeerde het waarschijnlijk als een ruilmarkt voor het lokale Chincha-koninkrijk. Verschillende gemeenschappen kwamen hier samen om goederen uit te wisselen. Elke sectie gaten zou toebehoord kunnen hebben aan een specifieke gemeenschap of familie. Ze deponeerden er hun producten in manden en bundels wat het plantaardig materiaal in de gaten verklaart.

Later, toen de machtige Inca's het gebied veroverden rond 1400, werd Monte Sierpe getransformeerd. De Inca's waren berucht om hun nauwgezette administratie en hun systeem van belastingheffing. Ze reorganiseerden bevolkingsgroepen in een hiërarchisch decimaal systeem en hielden alles bij op khipus. Monte Sierpe paste perfect in dit systeem: het werd een fysieke versie van een khipu, een plek waar belastingen werden verzameld, geteld en verdeeld.

Waarom dit belangrijk is

Deze ontdekking laat zien hoe inheemse volkeren in de Andes systemen hadden ontwikkeld voor handel, boekhouden en samenwerking, eeuwen voordat de Spanjaarden arriveerden. Ze bouwden geen piramides of tempels op deze plek, maar iets veel praktischer: een grootschalig boekhoudsysteem ingebouwd in het landschap zelf.

De onderzoekers vinden dat het belangrijk is om dit soort wetenschappelijk bewijs te publiceren. Monte Sierpe is namelijk een populair onderwerp geworden in pseudo-archeologische kringen die claimen dat het bouwwerk niet door mensen kan zijn gemaakt. Dit onderzoek toont nu aan dat het hier niet gaat om een buitenaardse landingsbaan of een ander onverklaarbaar fenomeen.