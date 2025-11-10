Jumbo verhoogt koffieprijzen opnieuw

VEGHEL (ANP) - Jumbo heeft de prijzen van koffie in de supermarkt opnieuw verhoogd. Dat bevestigt een woordvoerster na berichtgeving van Distrifood. Volgens het vakmedium gaat het bijvoorbeeld bij een pak van 500 gram Aroma Rood van Douwe Egberts om een prijsverhoging van ruim 10 procent tot 8,99 euro, even duur als bij Albert Heijn en Plus.

De prijsonderhandelingen met JDE Peet's, het bedrijf achter merken als Douwe Egberts, Senseo en L'OR, verlopen al langer moeizaam. De fabrikant zet hoog in bij het doorberekenen van de gestegen prijzen voor koffiebonen en supermarkten gaan voor een zo laag mogelijke prijs. Daarom zijn er regelmatig lege schappen bij de verschillende ketens.

Jumbo gaat zoals gebruikelijk niet in op de onderhandelingen.