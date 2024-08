Hoe zorg je ervoor dat mensen je leuk en aardig vinden? 3 tips

Robin Dreeke was 27 jaar hoofd van de afdeling persoonsanalyse van de FBI. Hij weet dus veel van mensen en hoe ze met elkaar omgaan. Hij heeft er een boek over geschreven en maakte daar een samenvatting van. “Vraag iemand naar z’n mening zonder deze te beoordelen.” Robin legt uit dat niemand graag veroordeeld wordt voor wat hij denkt of doet. Iemand z’n eigen mening laten geven zonder deze meteen te beoordelen wil volgens hem ook niet zeggen dat je ermee akkoord gaat. Natuurlijk zal je af en toe geconfronteerd worden met meningen die absoluut de jouwe niet zijn.

Wat je in zo’n geval best kan doen is laten merken dat die mening jouw verrast. Zeg bijvoorbeeld: Op die manier geef je mensen de kans zichzelf uit te leggen, te praten over hun motivaties en vooral… over zichzelf. Het is een techniek die de FBI vaak toepast, in onderhandelingen met gijzelnemers bijvoorbeeld.

We vinden het allemaal geweldig als we een ander op z’n fouten kunnen wijzen. Het streelt ons ego wanneer we kunnen laten merken dat wij het juist hebben en iemand anders fout is. Volgens Robin Dreeke - daarin bijgetreden door neurowetenschappers - is het tegenspreken van mensen de slechtst mogelijke manier om een relatie op te bouwen.

Wanneer we worden tegengesproken stopt ons brein namelijk met logisch denken om over te schakelen naar een ‘vechtmodus’. Wat we dus moeten doen is onszelf niet emotioneel laten gijzelen door een situatie waarin we het niet eens zijn met iemands acties of opinies en de neiging onderdrukken om deze te corrigeren. We houden er allemaal van als mensen goed naar ons luisteren en ons de kans geven ons verhaal te doen. Waarom vinden we het dan zo moeilijk om dit ook voor iemand anders te doen?

De beste manier om een goede luisteraar te worden is volgens de FBI-gedragsspecialist tijdens een gesprek niet de hele tijd te denken aan wat jij wil zeggen maar echt te focussen op wat je gesprekspartner nu te zeggen heeft. Vervolgens kan je uit een welgemeende nieuwsgierigheid vragen naar dat wat je interesseert. Robin Dreeke zegt het zo: Luisteren is niet zwijgen. Het is niet niets te zeggen hebben. Als je zwijgt wil dat zeggen dat je nog altijd aan het denken bent over dat wat je wou zeggen.

Ondertussen kan je maar met een half oor luisteren naar wat een ander te zeggen heeft. Zeg bewust tegen jezelf dat je datgene waarover je aan het denken bent niet gaat uitspreken. Het enige dat je moet doen is jezelf afvragen: “Welk idee of welke gedachte die mijn gesprekspartner aanhaalt vind ik fascinerend en waarover wil ik meer horen?” heeft dan ook aangetoond dat enkel het simpele feit dat je mensen vraagt om je meer te vertellen je automatisch sympathieker maakt in de ogen van die mensen.