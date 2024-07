Je kunt een kleine beroerte krijgen omdat je besmet was met Covid

Het verband tussen nieuwe gezondheidsproblemen en je vroegere gezondheidsgeschiedenis lijkt vooral voor te komen bij Covid. Uit een nieuwe studie van Nature Medicine blijkt dat gezondheidsproblemen die het gevolg zijn van zelfs milde Covid-infecties, drie jaar later kunnen optreden. De studie vond een groter risico drie jaar later op problemen in de darmen, hersenen en longen, waaronder prikkelbare darmsyndroom, mini-beroertes en littekenvorming in de longen.

Dit is iets anders dan wat de meeste mensen zien als "lange Covid", de slopende chronische aandoening die vermoeidheid, hersenmist en een versnelde hartslag kan inhouden. In plaats daarvan heeft het nieuwste onderzoek een verhoogd risico gevonden op nieuwe gezondheidsaandoeningen - dingen waarvan je waarschijnlijk niet zou denken dat ze verband houden met een eerdere ziekte - die zich jaren later ontwikkelen.

Volgens artsen geldt dit verband ook voor andere ziekten.

Er is enig bewijs voor een verhoogd aantal gevallen van de ziekte van Parkinson na de grieppandemie van 1918. Recenter onderzoek heeft het Epstein-Barr virus jaren of zelfs decennia later in verband gebracht met multiple sclerose. Gewone ziekten zoals griep kunnen ook nawerkingen hebben.

"Infecties kunnen later dingen veroorzaken waarvan we ons niet bewust zijn," zegt Dr. Monica Verduzco-Gutierrez, professor en voorzitter van de afdeling revalidatiegeneeskunde aan het University of Texas Health Science Center in San Antonio en directeur van de Covid-kliniek voor herstel.

De wetenschap is nog in ontwikkeling. Het is moeilijk om zeker te weten of een oude ziekte uw nieuwe probleem veroorzaakt, dus op dit moment zijn er geen harde en snelle richtlijnen voor patiënten.

Onderzoekers analyseerden miljoenen dossiers van het gezondheidssysteem van Veterans Affairs uit het eerste jaar van de pandemie, vóór de brede verspreiding van Covid-vaccins en antivirale middelen. Onderzoekers vergeleken meer dan 114.000 veteranen die milde Covid kregen met een controlegroep van meer dan vijf miljoen veteranen die geen Covid kregen.

Mensen met milde Covid hadden 8% meer kans op een probleem dan de controlegroep drie jaar later. Ze hadden 10% meer kans op een neurologisch probleem en 22% meer kans op een longprobleem.

"Wat we leren met Covid is dat acute infecties langetermijneffecten kunnen hebben die niet in het eerste of tweede jaar naar voren hoeven te komen," zegt Dr. Ziyad Al-Aly, hoofd onderzoek en ontwikkeling bij het VA St. Louis Health Care System en een klinisch epidemioloog aan de Washington University in St. Louis, die de hoofdauteur van het onderzoek was.

Het verhoogde risico over drie jaar is relatief klein voor elke willekeurige persoon, en is aanzienlijk kleiner dan het risico op gerelateerde gezondheidsproblemen in het eerste jaar na besmetting. Maar de omvang van de pandemie betekent dat veel mensen getroffen kunnen worden, merkt Al-Aly op.