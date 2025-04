Mysterie opgelost: dit is waarom we zo weinig koolstofrijke meteorieten vinden

In de ruimte zijn koolstofrijke asteroïden in overvloed te vinden, maar op aarde komen we de brokstukken ervan nauwelijks tegen. Hoe kan dat?

Om dit raadsel te ontrafelen, voerden onderzoekers de grootste studie ooit uit naar meteorieten. Ze analyseerden bijna 8500 gevallen van ruimtepuin dat de aarde bereikt, met data uit maar liefst 39 landen.

De conclusie van de onderzoekers is eigenlijk best wel logisch. Veel van deze ruimtestenen vallen al uit elkaar door herhaaldelijke verhitting als ze dicht langs de zon scheren. En zelfs als ze dat overleven, blijken ze vaak te fragiel om de doortocht door onze atmosfeer te doorstaan.

Zowel de atmosfeer van de aarde als de zon fungeren namelijk als een soort natuurlijke zeef. De broze, koolstofrijke rotsblokken zijn simpelweg te kwetsbaar om deze barrières te overleven.

Gevolgen voor ons begrip

Deze ontdekking heeft grote gevolgen voor ons begrip van het ontstaan van leven op aarde. Juist deze koolstofrijke meteorieten bevatten namelijk belangrijke ingrediënten zoals water en organische moleculen. Dit zijn bouwstenen die cruciaal zijn voor leven zoals wij dat kennen.

Extra interessant is dat ruimtepuin dat ontstaat wanneer asteroïden door planetaire zwaartekracht uit elkaar worden getrokken, vrijwel nooit de aarde bereikt. Deze kennis kan belangrijk zijn voor toekomstige ruimtemissies en het inschatten van het risico op een inslag.

Bron: Eurekalert