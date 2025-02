Neurotische mensen hebben een lager IQ-score

Neurotische mensen scoren lager op intelligentietests, maar dat is misschien geen echte weerspiegeling van het IQ van neurotische mensen.

Sommige psychologen denken dat het verband zou kunnen liggen aan het feit dat de neuroot nerveus is tijdens de tests.

Er is een verband gevonden tussen een hoger neuroticisme en een lagere volledige intelligentie en een lager verbaal IQ.

Neuroticisme is een persoonlijkheidstrek die sterk samenhangt met angst, verdriet, prikkelbaarheid en zelfbewustzijn.

De auteurs van het onderzoek geven uitleg over de persoonlijkheidstrek neuroticisme:

"Neuroticisme weerspiegelt de neiging om negatieve emoties te ervaren, zoals angst en depressie.

De zes subfacetten van neuroticisme zijn volgens Costa en McCrae (1992): Angst, Woede-vijandigheid, Depressie, Zelfbewustzijn, Impulsiviteit en Kwetsbaarheid.

Hoge scoorders zijn over het algemeen gevoelig, emotioneel, zorgelijk, humeurig, vaak depressief, slapen vaak slecht en kunnen lijden aan verschillende psychosomatische aandoeningen.

Lage scoorders zijn over het algemeen zeker, gehard en over het algemeen ontspannen, zelfs onder stressvolle omstandigheden."

De conclusies komen uit twee onderzoeken.

In de eerste test kregen 646 Nederlandse tweelingen persoonlijkheids- en IQ-tests.

De onderzoekers vonden het verband tussen een hoger neuroticisme en een lager IQ en concludeerden dat het verband grotendeels door genetica werd verklaard.

De tweede studie gaf 213 mensen een IQ-test en verdeelde ze in twee groepen op basis van hun angst.

De auteurs leggen uit dat neurotische mensen nerveuzer werden bij het maken van de test:

De onderzoekers waren vervolgens in staat om de effecten van angst op de testnemers statistisch te verwijderen.

Vervolgens deden neurotische mensen het net zo goed op de IQ-test als niet-neurotische mensen.

De auteurs concluderen:

"Neurotici worden angstiger onder testomstandigheden, en deze angst beïnvloedt hun prestaties op de IQ-tests.

Daarom wordt voorgesteld dat Neuroticisme niet gerelateerd is aan intelligentie op zich, maar aan de prestaties van intelligentietests, wat in het verleden is voorgesteld (Eysenck, 1971).

Deze suggestie impliceert dat IQ-tests de werkelijke intelligentie van Neurotische individuen kunnen onderschatten."