Nieuw type hersencel ontdekt die ervoor zorgt dat je dingen kan herkennen

Wetenschappers hebben een uniek type hersencel ontdekt die cruciaal blijkt voor het herkennen en onthouden van objecten. Deze 'ovoid' neuronen, ontdekt door onderzoekers van de University of British Columbia, gedragen zich fundamenteel anders dan andere hersencellen.

De cellen bevinden zich in de subiculum, een deel van de hippocampus dat belangrijk is voor het geheugen. Wat deze cellen bijzonder maakt, is hun specifieke reactie op nieuwe voorwerpen. Zodra een muis een onbekend object tegenkomt, worden deze cellen actief. Bij het zien van bekende objecten blijven ze echter stil, zelfs als die objecten maanden geleden voor het laatst zijn gezien.

Om het belang van deze cellen te testen, gebruikten de onderzoekers geavanceerde technieken om ze tijdelijk uit te schakelen. Wanneer de ovoid neuronen werden stilgelegd tijdens de eerste kennismaking met een object, konden de muizen dit object later niet meer herkennen als bekend. Het uitschakelen van andere nabijgelegen hersencellen had dit effect niet.

Niet locatiegebonden

Nog opmerkelijker was wat er gebeurde toen de wetenschappers deze cellen kunstmatig activeerden. De muizen vertoonden plotseling een sterke voorkeur voor bekende objecten, terwijl knaagdieren normaal gesproken juist aangetrokken worden door nieuwe voorwerpen. Dit effect was zo sterk dat het zelfs werkte bij objecten die de muizen maanden eerder hadden gezien.

Een interessante eigenschap van deze cellen is dat ze alleen reageren op de nieuwheid van objecten zelf, niet op nieuwe locaties van bekende objecten. Dit suggereert dat ze specifiek betrokken zijn bij het herkennen van voorwerpen, los van waar deze zich bevinden.

Behandelingsmogelijkheden in de toekomst

De ontdekking toont aan hoe onze hersenen onderscheid maken tussen nieuwe en bekende voorwerpen, en hoe herinneringen aan objecten worden opgeslagen. Dit zou in de toekomst kunnen helpen bij het begrijpen en behandelen van aandoeningen waarbij het herkennen of onthouden van objecten is verstoord.

Bron: Nature Communications