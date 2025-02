Heineken maakt flinke koerssprong in AEX na resultaten

AMSTERDAM (ANP) - Heineken heeft woensdag een koerssprong van 14,1 procent gemaakt op de aandelenbeurs in Amsterdam. Beleggers reageerden enthousiast op de jaarcijfers van de bierbrouwer. Daaruit kwam naar voren dat Heineken vorig jaar iets meer bier heeft verkocht. Ook gaat het bedrijf voor 1,5 miljard euro eigen aandelen inkopen.

Heineken, waar naast het gelijknamige biermerk ook merken als Amstel en Desperados onder vallen, had in 2023 nog te maken met een zwakke verkoop in Nigeria en Vietnam. Vorig jaar sloeg dat beeld om: in deze landen, maar ook in India, Mexico en Brazilië verkocht de bierbrouwer juist meer bier. Later op de dag gaf zakenbank RBC Capital Markets ook nog een adviesverhoging voor het aandeel.

De AEX-index op het Damrak sloot de handelsdag 0,4 procent hoger af op 942,61 punten. De MidKap steeg ook 0,4 procent, tot 850,89 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt klommen tot 0,5 procent.