Onderzoekers vinden sterke aanwijzingen voor leven op Venus

Een ontdekking van twee mysterieuze gassen op Venus doet de prangende vraag rijzen: zou er leven zijn (geweest) op onze vurige buurplaneet? Astronomen hebben tijdens een wetenschappelijke bijeenkomst in het Britse Hull wereldkundig gemaakt dat de gassen fosfine en ammoniak op de planeet zijn waargenomen.

Fosfine

“We weten dat fosfine op aarde alleen maar gemaakt wordt door biologische processen, door het rotten van bacteriën,” legt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg van sterrenwacht Sonnenborgh uit op BNR . De aanwezigheid van fosfine op Venus wijst dan ook op een teken van leven.

Leven op Venus?

“Als je dat dus op een andere planeet vindt, zou je bijna moeten concluderen dat er bacteriën of soortgelijke wezens aan de gang zijn die dat fosfinegas produceren”, zegt Van den Berg. Toch, benadrukt hij, is het nog geen uitgemaakte zaak. De gassen kunnen ook door andere, niet-biologische processen zijn geproduceerd. “Er kunnen allerlei geologische processen zijn, zoals vulkanen, die dat gas produceren. Dat doen ze op aarde niet, maar dit is een andere planeet waar het anders in elkaar kan zitten.”

Buitenaardse hel

Concluderen dat er sprake is van buitenaards leven, dat 'doe je niet zomaar', vertelt Van den Berg. “Eerst moeten al die andere processen nog goed onderzocht worden.” Hij schetst ook het extreme 'helse' klimaat van Venus: “Het heeft een enorm dikke en hete atmosfeer. De druk is hetzelfde als 900 meter diepte onder water hier op aarde. En dan is de atmosfeer ook nog enorm heet, meer dan 450 graden.”

Ooit een aangename planeet?

“Daar ga je dus geen leven vinden”, stelt Van den Berg. Maar hij speculeert dat Venus ooit, zo’n 700 miljoen jaar geleden, vriendelijker omstandigheden had, met oceanen en een aangename temperatuur en luchtdruk. Misschien zijn de gassen die nu zijn gevonden overblijfselen van een tijd waarin leven mogelijk was, dat zich nu misschien in koelere lagen van de atmosfeer schuilhoudt.

Robotmissie

Om deze hypothese te testen, is verder onderzoek nodig. Van den Berg wijst op de mogelijkheid van een onbemande missie: “Een robotmissie die hoog in de atmosfeer rondzweeft kan kijken of daar nog meer biologische sporen worden aangetroffen.” Zo'n missie zou ons meer kunnen vertellen over de mogelijkheden van leven op Venus. Wie weet wat we allemaal aantreffen in de atmosfeer van onze buurplaneet.