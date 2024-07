‘Centrale banken druk bezig om eigen kluizen te vullen met goud’

Twee op de vijf centrale banken zijn van plan een groter deel van hun reserves aan te houden in fysiek goud. Dit blijkt uit een enquête onder centrale banken en staatsfondsen, uitgevoerd door de Amerikaanse vermogensbeheerder Invesco. Wat zijn de belangrijkste redenen hier deze trend?

De monetaire instellingen noemen stijgende inflatie, wereldwijde onrust en de alsmaar oplopende Amerikaanse staatsschuld als drijvende krachten achter het aanhouden van fysiek goud in eigen land, maakt FD-journalist Marijn Jongsma duidelijk. Er bestaan allerlei alternatieven voor het zeldzame edelmetaal, maar dat is niet waar hun voorkeur naar uitgaat. En ze willen ook niet dat hun goud in andere landen ligt. “Ze willen hun eigen kluizen meer vullen met goud”, aldus Jongsma.

Wantrouwen

Deze keuze komt voort uit de economische instabiliteit, wat de behoefte aan zekerheid vergroot. Goud wordt namelijk nog steeds gezien als een veilige haven voor kapitaal. Jongsma merkt echter ook een groeiend wantrouwen richting de Verenigde Staten op, vooral bij monetaire instellingen in Azië. “Er is een groeiende minderheid die voorziet dat de rol van de dollar de komende jaren minder zal worden.” Dit wantrouwen wordt versterkt door het Amerikaanse beleid van de afgelopen jaren, zoals de hoge staatsschuld en het gebruik van de dollar als politiek wapen. Als voorbeeld wordt het bevriezen van Russische bankreserves genoemd.

Yuan

Op dit moment is er geen munt die de rol van de dollar kan overnemen, constateert Jongsma. Centrale banken spreiden hun beleggingen over meerdere valuta’s. “De meest logische kandidaat is de Chinese yuan, maar die is daar eigenlijk nog niet klaar voor.” Om de dollar te vervangen, moeten mensen vrij in en uit kunnen stappen, legt hij uit. “In China is dit nog te veel gereguleerd.”