Sneeuw in de bergen, planeten aan de hemel: februari 2026 overtreft zichzelf

Wij hebben een keer coderood gehad deze winter
en een totale ontwrichting van sport en luchtvaart. Maar elders in Europa
is het al en tijddje echt winter. En er zijn heel veel bijzondere zeldzaam astronomische zaken: zes planeten
op één lijn aan de avondhemel.
Sneeuwzekerheid in de Alpen
Februari is traditioneel de beste maand voor wintersport
in Europa
, en dit jaar is geen uitzondering
. De sneeuwhoogtes
in populaire skigebieden
zijn indrukwekkend: St. Anton in Oostenrijk noteert gemiddeld 2,9 meter sneeuw
op de toppen, terwijl Val Thorens in de Franse Alpen – het hoogstgelegen skigebied van Europa – uitstekende condities biedt
. Ook Sölden, Saalbach-Hinterglemm en de Italiaanse Dolomieten scoren hoog qua sneeuwzekerheid.
De voorspellingen voor de rest van februari wijzen op wisselvallig weer met koudere periodes, vooral in de tweede week
. Een negatieve NAO (Noord-Atlantische Oscillatie) verhoogt de kans op koude luchtstromen vanuit het noorden, wat extra sneeuwval in de Alpen betekent
.
Top Sneeuwhoogtes in Europese Skigebieden (februari 2026)
|Skigebied
|Land
|Sneeuwhoogte top
|Sneeuwhoogte dal
|Open pistes
|Engelberg-Titlis
|Zwitserland
|481 cm
|174 cm
|80%
|Piau Engaly
|Frankrijk (Pyreneeën)
|350 cm
|180 cm
|100%
|Cauterets
|Frankrijk (Pyreneeën)
|310 cm
|250 cm
|97%
|Isola 2000
|Frankrijk
|290 cm
|170 cm
|83%
|Font-Romeu/Pyrénées 2000
|Frankrijk
|280 cm
|150 cm
|38%
|Ax-3 Domaines
|Frankrijk
|280 cm
|155 cm
|100%
|Les Arcs/Peisey-Vallandry
|Frankrijk
|260 cm
|200 cm
|99%
|Chamonix
|Frankrijk
|260 cm
|120 cm
|99%
|Les 4 Vallées (Verbier)
|Zwitserland
|250 cm
|130 cm
|92%
|St François Longchamp
|Frankrijk
|240 cm
|124 cm
|81%
|Puy Saint Vincent
|Frankrijk
|239 cm
|-
|-
|Val Thorens
|Frankrijk
|230 cm
|30 cm
|100%
|SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
|Oostenrijk
|230 cm
|50 cm
|89%
|Serfaus-Fiss-Ladis
|Oostenrijk
|200 cm
|190 cm
|99%
|Zermatt
|Zwitserland
|200 cm
|41 cm
|69%
Zes planeten in één lijn
Het spectaculairste hemelverschijnsel
van februari 2026 vindt plaats op 28 februari:
een grote planetaire uitlijning waarbij Jupiter, Saturnus, Venus, Mercurius, Uranus en Neptunus tegelijk zichtbaar zijn aan de avondhemel
. Vier van deze planeten
– Jupiter, Saturnus, Venus en Mercurius – zijn met het blote oog te zien. Venus schittert laag aan de westelijke horizon, met Mercurius net daarboven. Hoger aan de hemel vind je Saturnus met zijn zachtgele gloed en Jupiter, die fel straalt naast de voor 90% verlichte maan
.
Voor de beste waarneming moet je ongeveer een uur na zonsondergang kijken, bij een onbelemmerde horizon richting het westen
. De avond van 27 februari biedt een extra hoogtepunt: Venus en Mercurius staan dan het dichtst bij elkaar.
Ringvormige zonsverduistering
Op 17 februari vindt een ringvormige zonsverduistering plaats – de zogenaamde "ring van vuur"
. Helaas is dit verschijnsel alleen zichtbaar vanaf het afgelegen Antarctica en omliggende oceaangebieden. In Europa
blijft de hemel die dag onveranderd
. Wie niet wil wachten: op 3 maart 2026 volgt een totale maansverduistering (bloedmaan), die wél deels zichtbaar is vanuit Europa
.
Kansen voor sterrenkijkers
Februari biedt ideale omstandigheden voor het waarnemen van Jupiter, die nog steeds prominent aan de hemel staat in het sterrenbeeld Tweelingen
. Met een telescoop kun je de Galileïsche manen zien, waaronder Europa
en Io, die begin februari opvallende onderlinge passages maken
. De combinatie van koude, heldere nachten en spectaculaire planeetstanden maakt februari 2026 een topmaand voor amateur-astronomen.
Kader: Februari 2026 in cijfers
|Gegeven
|Waarde
|Gemiddelde sneeuwhoogte St. Anton
|2,9 meter
|Gemiddelde sneeuwhoogte Val Thorens
|2,0+ meter
|Aantal zichtbare planeten 28 februari
|6 (4 met blote oog)
|Beste kijktijd planetenparade
|±1 uur na zonsondergang
|Bloedmaan
|3 maart 2026