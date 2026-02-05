ECONOMIE
Sneeuw in de bergen, planeten aan de hemel: februari 2026 overtreft zichzelf

Klimaat, natuur en milieu
door Gerard Driehuis
donderdag, 05 februari 2026 om 6:17
Wij hebben een keer coderood gehad deze winter en een totale ontwrichting van sport en luchtvaart. Maar elders in Europa is het al en tijddje echt winter. En er zijn heel veel bijzondere zeldzaam astronomische zaken: zes planeten op één lijn aan de avondhemel.
Sneeuwzekerheid in de Alpen
Februari is traditioneel de beste maand voor wintersport in Europa, en dit jaar is geen uitzondering ​. De sneeuwhoogtes in populaire skigebieden zijn indrukwekkend: St. Anton in Oostenrijk noteert gemiddeld 2,9 meter sneeuw op de toppen, terwijl Val Thorens in de Franse Alpen – het hoogstgelegen skigebied van Europa – uitstekende condities biedt ​. Ook Sölden, Saalbach-Hinterglemm en de Italiaanse Dolomieten scoren hoog qua sneeuwzekerheid.
De voorspellingen voor de rest van februari wijzen op wisselvallig weer met koudere periodes, vooral in de tweede week ​. Een negatieve NAO (Noord-Atlantische Oscillatie) verhoogt de kans op koude luchtstromen vanuit het noorden, wat extra sneeuwval in de Alpen betekent ​.

Top Sneeuwhoogtes in Europese Skigebieden (februari 2026)

SkigebiedLandSneeuwhoogte topSneeuwhoogte dalOpen pistes
Engelberg-TitlisZwitserland481 cm174 cm80%
Piau EngalyFrankrijk (Pyreneeën)350 cm180 cm100%
CauteretsFrankrijk (Pyreneeën)310 cm250 cm97%
Isola 2000Frankrijk290 cm170 cm83%
Font-Romeu/Pyrénées 2000Frankrijk280 cm150 cm38%
Ax-3 DomainesFrankrijk280 cm155 cm100%
Les Arcs/Peisey-VallandryFrankrijk260 cm200 cm99%
ChamonixFrankrijk260 cm120 cm99%
Les 4 Vallées (Verbier)Zwitserland250 cm130 cm92%
St François LongchampFrankrijk240 cm124 cm81%
Puy Saint VincentFrankrijk239 cm--
Val ThorensFrankrijk230 cm30 cm100%
SkiWelt Wilder Kaiser-BrixentalOostenrijk230 cm50 cm89%
Serfaus-Fiss-LadisOostenrijk200 cm190 cm99%
ZermattZwitserland200 cm41 cm69%
Zes planeten in één lijn
Het spectaculairste hemelverschijnsel van februari 2026 vindt plaats op 28 februari: een grote planetaire uitlijning waarbij Jupiter, Saturnus, Venus, Mercurius, Uranus en Neptunus tegelijk zichtbaar zijn aan de avondhemel . Vier van deze planeten – Jupiter, Saturnus, Venus en Mercurius – zijn met het blote oog te zien. Venus schittert laag aan de westelijke horizon, met Mercurius net daarboven. Hoger aan de hemel vind je Saturnus met zijn zachtgele gloed en Jupiter, die fel straalt naast de voor 90% verlichte maan ​.
Voor de beste waarneming moet je ongeveer een uur na zonsondergang kijken, bij een onbelemmerde horizon richting het westen ​. De avond van 27 februari biedt een extra hoogtepunt: Venus en Mercurius staan dan het dichtst bij elkaar.
Ringvormige zonsverduistering
Op 17 februari vindt een ringvormige zonsverduistering plaats – de zogenaamde "ring van vuur" ​. Helaas is dit verschijnsel alleen zichtbaar vanaf het afgelegen Antarctica en omliggende oceaangebieden. In Europa blijft de hemel die dag onveranderd ​. Wie niet wil wachten: op 3 maart 2026 volgt een totale maansverduistering (bloedmaan), die wél deels zichtbaar is vanuit Europa ​.
Kansen voor sterrenkijkers
Februari biedt ideale omstandigheden voor het waarnemen van Jupiter, die nog steeds prominent aan de hemel staat in het sterrenbeeld Tweelingen ​. Met een telescoop kun je de Galileïsche manen zien, waaronder Europa en Io, die begin februari opvallende onderlinge passages maken ​. De combinatie van koude, heldere nachten en spectaculaire planeetstanden maakt februari 2026 een topmaand voor amateur-astronomen.

Kader: Februari 2026 in cijfers

GegevenWaarde
Gemiddelde sneeuwhoogte St. Anton2,9 meter
Gemiddelde sneeuwhoogte Val Thorens2,0+ meter
Aantal zichtbare planeten 28 februari6 (4 met blote oog)
Beste kijktijd planetenparade±1 uur na zonsondergang
Bloedmaan3 maart 2026

