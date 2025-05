Oude Sovjet-satelliet gaat op aarde neerstorten, de grote vraag is: waar?

Een stukje vergeten ruimtegeschiedenis komt deze week mogelijk terug uit de hemel vallen. De Cosmos 482, een Russische satelliet uit de vroege jaren zeventig, keert na ruim vijf decennia terug naar de aarde en dat kan letterlijk met een knal gebeuren.

De satelliet werd in 1972 gelanceerd door de toenmalige Sovjet-Unie en had een ambitieuze missie: Venus verkennen. Maar al snel na vertrek ging het mis. In plaats van een verre planeet te bereiken, bleef Cosmos 482 haperend achter in een baan rond de aarde. Sindsdien cirkelt hij stilletjes om ons heen, tot nu dus.

Volgens ruimtewaarnemers is het object onderweg naar een crash met onze atmosfeer, mogelijk rond 10 mei. Wat er dan precies naar beneden komt, is nog even de vraag. De satelliet zelf is grotendeels een mysterie: er is weinig over bekend en niemand weet precies hoe groot of zwaar hij is.

De meeste deskundigen denken dat alleen de capsule – het robuuste, hittetrotserende deel dat bedoeld was om een landing op Venus te doorstaan – de reis naar het aardoppervlak overleeft. En die is stevig. Volgens Harvard-astronoom Jonathan McDowell kan het gevaarte een terugkeer in de aardse atmosfeer waarschijnlijk prima aan.

Toch hoef je je paraplu nog niet in te ruilen voor een helm. McDowell benadrukt dat de kans dat zo’n object daadwerkelijk iemand raakt, miniem is. “Maar je zit er niet op te wachten dat het precies op je hoofd belandt”, grapte hij op zijn blog.

Satellieten die uit hun baan vallen zijn trouwens niets nieuws. Elk jaar komen er meerdere brokstukken van oude ruimtevaartmissies terug naar beneden. Meestal gebeurt dat stilletjes boven de oceaan.

Toch blijft het een intrigerend idee: een stuk technologie uit het Sovjettijdperk dat vijftig jaar later z’n weg terugvindt naar onze planeet. Geen sciencefiction, gewoon ruimteafval met een verhaal.