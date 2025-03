China ontwikkelt spionagesatelliet die gezichten kan onderscheiden vanuit de ruimte

Wetenschappers in China hebben een satelliet gemaakt met laserbeeldtechnologie die krachtig genoeg is om details van menselijke gezichten vast te leggen op meer dan 100 kilometer afstand.

Daarmee is de satelliet meer dan honderd keer nauwkeuriger dan de huidige spionagecamera's en telescopen, volgens een bericht over de nieuwe technologie in de South China Morning Post.

Naast een breed scala aan mogelijke toepassingen, zou de technologie operators in staat kunnen stellen om buitenlandse satellieten tot op een voorheen onmogelijk detailniveau te observeren. Tijdens de test, die gericht was op array's van reflecterende prisma's die op een afstand van 101,8 km van het lidarsysteem waren geplaatst, detecteerde het apparaat details van 1,7 millimeter groot en werden afstanden gemeten tot op 15,6 mm nauwkeurig.

Dit is een enorme sprong voorwaarts ten opzichte van eerdere mijlpalen, zoals een test die in 2011 werd uitgevoerd door defensiebedrijf Lockheed Martin, waarbij een resolutie van 2 centimeter werd bereikt op 1,6 km afstand, of een Chinese test waarbij wetenschappers een topresolutie van 5 cm bereikten op een afstand van 6,9 km.

Bron: LiveScience