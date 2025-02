Praten mannen écht minder dan vrouwen? Alles hangt af van de leeftijd

We kennen allemaal het beeld dat vrouwen eindeloos kletsen terwijl mannen zich liever in stilzwijgen hullen. Maar klopt dat stereotype eigenlijk wel? Onderzoek wijst uit dat de werkelijkheid een stuk genuanceerder is.

In 2007 toonde een studie van de University of Arizona aan dat mannen en vrouwen gemiddeld evenveel praten. Onderzoekers concludeerden destijds dat beide geslachten zo’n 16.000 woorden per dag uitspreken, wat het idee dat vrouwen spraakzamer zouden zijn dan mannen onderuithaalde.

Verschil van drieduizend woorden

Toch lijkt een recente, grootschaliger studie van dezelfde universiteit nu iets anders te zeggen. Vrouwen praten wél meer, maar alleen binnen een specifieke leeftijdsgroep. “Er is een wijdverspreid idee dat vrouwen veel meer praten dan mannen”, legt onderzoeker Colin Tidwell uit. “We wilden onderzoeken of dat standhoudt in onze nieuwe studie.”

En inderdaad: vrouwen blijken gemiddeld 3000 woorden per dag meer te spreken dan mannen, maar alleen tussen hun 25e en 65e levensjaar. Bij jongvolwassenen onder de 25 en bij 65-plussers verdwijnt dat verschil als sneeuw voor de zon.

Minder gepraat dan vroeger

Een andere opvallende bevinding is dat mensen in het algemeen minder praten dan voorheen. De onderzochte gegevens, verzameld tussen 2005 en 2018, tonen een daling in het aantal gesproken woorden per dag: van gemiddeld 16.000 naar 13.000. Dit zou te maken kunnen hebben met de toename van digitale communicatie, waarbij bellen steeds vaker wordt ingeruild voor berichtjes en sociale media.

Het eerdere onderzoek uit 2007 werd destijds breed uitgemeten in de media, maar kreeg ook kritiek. Psycholoog Matthias Mehl liet destijds 500 mensen een draagbare recorder dragen om hun gesproken woorden te tellen. Het probleem hierbij was dat bijna alle deelnemers van middelbare leeftijd waren en uit Austin, Texas kwamen.

Daarom werd de studie opnieuw uitgevoerd, maar dan met 630.000 geluidsopnames uit 22 verschillende studies, verspreid over vier landen en met deelnemers van 10 tot 94 jaar. In totaal deden bijna 2200 mensen mee. Uit deze bredere analyse bleek dat het eerdere onderzoek een belangrijk detail had gemist: bij jongeren en ouderen praten mannen en vrouwen evenveel, maar in de leeftijdsgroep van 25 tot 64 jaar spreken vrouwen gemiddeld 21.845 woorden per dag en mannen 18.570.

Waarom praten vrouwen in die fase meer?

Een eenduidige verklaring is er niet, maar een logische oorzaak zou de rol van vrouwen in de opvoeding kunnen zijn. Moeders praten mogelijk vaker met hun kinderen, waardoor hun totale aantal woorden per dag oploopt.

“Geslachtsgerelateerde verschillen in de opvoeding en de zorg voor het gezin kunnen dit verschil mogelijk verklaren”, zegt hoofdonderzoeker en psychologieprofessor Mehl. “Als hormonen de belangrijkste factor waren, zou het verschil ook zichtbaar moeten zijn bij jongvolwassenen. En als sociale veranderingen de oorzaak waren, dan zou het sekseverschil bij oudere deelnemers juist groter moeten zijn. Geen van beide bleek het geval.”

Grote verschillen tussen individuen

Toch waarschuwt Mehl voor al te simplistische conclusies. Hoewel vrouwen gemiddeld meer praten dan mannen in een bepaalde leeftijdsgroep, zijn de individuele verschillen enorm. De minst spraakzame deelnemer – een man – sprak slechts 100 woorden per dag, terwijl de meest spraakzame deelnemer – ook een man – er meer dan 120.000 uitsprak.

“Wij mensen verschillen onderling veel meer van elkaar dan dat de twee geslachten structureel van elkaar verschillen”, besluit Mehl.

Bron: Scientias