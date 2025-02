Zo win je bijna altijd met het spelletje steen-papier-schaar

Het spelletje steen-papier-schaar om beslissingen te nemen, het bestaat al sinds de 17de eeuw en vooral in Japan gebeurt het heel veel. Van wie de krant uit de bus haalt tot wie de rekening in het café betaalt, steen-papier-schaar bepaalt het. Maar wat is nou de beste tactiek?

Je denkt misschien dat het puur 50-50 is wie er wint, maar mensen zijn ontzettend slecht in willekeurig beslissingen nemen. Dus ook bij steen-papier-schaar zit er vaak een gedachte achter hun keuze. En als je die weet, kun je winnen.

Eerst nog even kort de uitleg: papier wint van steen (omdat het de steen inpakt), schaar wint van papier (want die knipt het blaadje door) en steen wint van schaar (want de schaar wordt bot op het steen).

Dus wat kies je op het moment suprême? Uit onderzoek blijkt dat mannen vaak beginnen met steen. Dus daar heb je al een voordeeltje: kies tegen een man voor papier.

Doe je het spel meerdere keren achter elkaar, wat vaak het geval is, let dan op de voorgaande keuze. Als mensen winnen met een bepaalde actie dan zijn ze geneigd om die actie opnieuw te laten zien. Dus wonnen ze net met schaar dan zullen ze eerder weer voor schaar kiezen.

En daarnaast: de winnaar heeft altijd gelijk, dus de verliezer is geneigd de actie van de winnaar te kopiëren.

Met deze tips worden je kansen om te winnen aanzienlijk groter, succes!

