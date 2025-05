Sporten helpt tieners uit dipje te blijven, blijkt uit langlopend onderzoek

Meer bewegen kan helpen om sombere gevoelens bij pubers tegen te gaan. Dat blijkt uit een Noors onderzoek waarbij wetenschappers bijna 900 jongeren twaalf jaar lang hebben gevolgd, van hun zesde tot hun achttiende levensjaar.

De onderzoekers ontdekten dat tieners die meer gingen bewegen minder last kregen van depressieve klachten in de jaren daarna. Dit effect was vooral duidelijk te zien bij jongeren tussen de 14 en 18 jaar. Het maakte daarbij niet uit of ze jongen of meisje waren: voor beide groepen werkte meer beweging even goed.

De wetenschappers keken naar wat jongeren zelf zeiden over hun beweegpatroon, maar ze gaven de jongeren ook speciale apparaatjes (accelerometers) om precies te meten hoeveel ze bewogen. De mentale klachten werden niet via vragenlijsten opgevolgd, maar werden door middel van gesprekken met professionals in kaart gebracht.

Actieve beweging doet wonderen

Het werkte trouwens ook andersom: jongeren die meer last kregen van depressieve gevoelens, gingen daarna vaak minder bewegen. Dit is begrijpelijk, omdat somberheid vaak gepaard gaat met vermoeidheid en minder zin in activiteiten.

Alleen actief bewegen had een effect. Simpelweg minder stilzitten maakte geen verschil voor de mentale gezondheid. De onderzoekers denken dat dit komt omdat sporten en bewegen vaak samengaan met andere positieve ervaringen, zoals samen zijn met vrienden en het gevoel dat je iets bereikt hebt.