Pro-Europese premier Roemenië stapt op na succes uiterst rechts

BOEKAREST (ANP/AFP) - De pro-Europese premier van Roemenië, Marcel Ciolacu, heeft maandag zijn aftreden aangekondigd. De sociaaldemocraat trekt zijn centrumlinkse partij terug uit de regeringscoalitie na het enorme verkiezingssucces van uiterst rechts. De extreem nationalistische George Simion won een dag eerder de eerste ronde van de presidentsverkiezingen met een ruime marge. De kandidaat van Ciolacu's coalitie slaagde er niet in de tweede ronde te halen.

Ciolacu benadrukte hoe de Roemenen zondag hebben gestemd en "dat betekent dat de regeringscoalitie geen legitimiteit heeft, tenminste niet in deze formule". Een overwinning van Simion in de tweede ronde zou het Oost-Europese land kunnen isoleren, particuliere investeringen kunnen uithollen en de oostelijke flank van de NAVO kunnen destabiliseren, menen waarnemers. Het zou ook een uitbreiding betekenen van de groep eurosceptische leiders in de Europese Unie, onder wie de Hongaarse en Slowaakse premier.