Tandarts kraakt 500 jaar oud geheim van Da Vinci

Een tandarts uit Londen heeft een eeuwenoud raadsel rond Leonardo da Vinci’s beroemde tekening, de Vitruviusman, ontrafeld. Hij ontdekte een wiskundige verhouding die verstopt was in een gelijkzijdige driehoek tussen de gespreide benen van de figuur, die pas in 1917 officieel werd vastgelegd.

De Vitruviusman, getekend rond 1490, is een van de meest iconische kunstwerken ter wereld. De tekening toont een man in twee overlappende posities: één met gespreide armen en benen in een cirkel, en één in een vierkant. Al meer dan vijf eeuwen proberen wetenschappers te begrijpen waarom Da Vinci precies deze verhoudingen koos. Nu denkt tandarts Rory Mac Sweeney het antwoord te hebben gevonden.

Het geheim ligt verborgen in de houding met gespreide benen, waarbij de ruimte tussen de benen een gelijkzijdige driehoek vormt. Mac Sweeney ontdekte dat de verhouding tussen de spreidstand van de benen en de hoogte van de navel ongeveer 1,64 tot 1,65 is. Dit komt verrassend dicht bij de tetraëdrische verhouding van 1,633. Dat is een wiskundige verhouding die hoort bij een perfecte vorm, meerbepaald de tetraëder, een piramide met vier gelijke driehoekige zijden.

Waarom een tandarts?

De ontdekking begon met een onverwachte link naar het eigen vakgebied van Mac Sweeney. In de tandheelkunde wordt sinds de 19e eeuw de driehoek van Bonwill gebruikt, een principe dat de ideale positie van tanden en kaken bepaalt. Toevallig heeft deze driehoek dezelfde verhouding van 1,633. Mac Sweeney gelooft dat de menselijke anatomie van nature volgens deze geometrische principes is georganiseerd. Dat zou zorgen voor maximale efficiëntie in beweging en structuur.

Voorheen werd vaak gedacht dat Da Vinci’s verhoudingen gebaseerd waren op de Gulden Snede (een wiskundige verhouding van ongeveer 1,618), maar die theorie bleek niet helemaal te kloppen. De vondst suggereert volgens Mac Sweeney dat Da Vinci een fundamentele waarheid over de natuur zou hebben ontdekt, lang voordat de wetenschap deze verhouding officieel vastlegde.