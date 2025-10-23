Vergeet de sinaasappel: deze 5 vruchten bevatten veel meer vitamine C

Wie vitamine C wil binnenkrijgen, denkt al snel aan een sinaasappel. Die scoort met 50 mg per 100 zeker niet slecht, maar er is genoeg fruit dat veel meer vitamine C bevat. Dit zijn de vijf toppers:

1. Acerola

De acerola, ook wel Barbadoskers genoemd, is met afstand de winnaar. Deze tropische vrucht uit het Caribisch gebied en Zuid-Amerika bevat een ongelooflijke 1700 milligram vitamine C per 100 gram, dat is ruim 30 keer meer dan een sinaasappel. Omdat de vrucht in Nederland nauwelijks vers te krijgen is, wordt hij vaak verwerkt in supplementen. Klein van stuk, maar een echte vitaminebom.

2. Guave

Op de tweede plaats staat de guave, een tropische vrucht uit Midden-Amerika met een frisgroene schil en eetbare pitjes. Naast vezels en kalium blinkt guave uit in vitamine C: 200 milligram per 100 gram. Daarmee levert één vrucht al bijna vier keer zoveel als een sinaasappel.

3. Zwarte bessen

De cassisbes – vaak verward met de blauwe bes – mag niet ontbreken in deze lijst. In 100 gram zit 150 milligram vitamine C, bijna het dubbele van een kiwi. Heerlijk door de yoghurt of gewoon uit het vuistje.

4. Kiwi

De kiwi is een bescheiden, maar betrouwbare vitaminebron. Met 79 mg vitamine C per 100 gram voorziet één vrucht al in je dagelijkse behoefte. Bovendien bevat de kiwi veel antioxidanten en ondersteunt hij een gezonde spijsvertering.

5. Aardbeien

Ze horen misschien bij de zomer, maar aardbeien zijn het jaarrond een gezonde keuze. Ze bevatten 64 milligram vitamine C per 100 gram en leveren dat met slechts 32 calorieën.