Je voelt je een beetje schuldig uiteraard, omdat je hem een paar weken achterlaat. Dus je boekt het mooiste kattenhotel waar nog plaats is. Maar het allerlaatste wat je kat wil, is naar een kattenhotel. Katten zijn van nature: hun huis, hun vaste omgeving – dát is hun veiligheid. Volgens gedragsdeskundigen, zoals universitair hoofddocent diergedrag Claudia Vinke , houden katten juist helemaal niet van verandering. Een verblijf in een onbekend pension of hotel betekent niet alleen plotselinge afwezigheid van hun vertrouwde mensen, maar ook een verhuizing naar een nieuwe plek én omringd worden door andere stressvolle geuren en onbekende dieren. Dit zorgt voor een optelsom van stressfactoren die de meeste katten als bijzonder onaangenaam ervaren.

Stress bij katten door deze veranderingen kan zich uiten in:

Deskundigen adviseren dan ook: als je op vakantie gaat, regel bij voorkeur een oppas in het eigen huis van de kat. Een vertrouwd persoon (liefst iemand die de kat kent, zoals familie of vrienden) is ideaal. Als dat niet mogelijk is, is een oppas die dagelijks langskomt om te voeren en aandacht te geven altijd nog beter dan een kattenhotel. Pas als laatste noodoplossing is tijdelijke opvang buiten de deur aan te raden.