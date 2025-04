Te mooi om waar te zijn: af en toe een glaasje champagne is mogelijk goed voor je hart

Wie had gedacht dat een glaasje bubbels goed voor je gezondheid zou kunnen zijn? Uit een onderzoek blijkt nu dat het drinken van champagne kan helpen bij het voorkomen van een plotselinge hartstilstand. En dat is niet het enige verrassende nieuws uit deze studie.

Wetenschappers hebben uitgebreid onderzocht welke factoren van invloed zijn op het risico van een acute hartstilstand. Ze volgden meer dan een half miljoen mensen gedurende veertien jaar via de UK Biobank, de grootste Britse databank van gezondheidsgegevens. In die periode kregen ruim drieduizend mensen een acute hartstilstand.

De onderzoekers ontdekten maar liefst 56 verschillende factoren die daarbij een rol speelden. Door deze factoren aan te pakken, zou je een flink deel van de hartstilstanden kunnen voorkomen. We hebben het dan over 40 tot 63 procent van de gevallen.

Naast champagne blijkt ook witte wijn een beschermend effect te hebben (beide met mate te consumeren natuurlijk). Dit is opvallend, aangezien experts tot nu toe vooral de gezondheidsvoordelen van rode wijn bejubelden. Hoe dit precies werkt is nog niet helemaal duidelijk, maar het lijkt erop dat de relatie tussen alcohol en hartgezondheid ingewikkelder is dan gedacht.