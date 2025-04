Elke hap telt: hoe meer bewerkt voedsel je eet, hoe sneller je het loodje legt

Slecht nieuws voor liefhebbers van kant-en-klaarmaaltijden, snacks en frisdrank (bijna iedereen dus): volgens nieuw onderzoek kan het eten van dit soort bewerkte voedingsmiddelen je leven behoorlijk verkorten. Zelfs een kleine portie per dag kan al schadelijk zijn.

Tijdens een onderzoek bekeken onderzoekers de gegevens van 240.000 mensen. Ze kwamen tot een onthutsende (maar niet verbazende) conclusie. Voor elke 10 procent extra ultrabewerkt voedsel dat je dagelijks eet, stijgt de kans op een vroegtijdig overlijden met ongeveer 3 procent. Met vroegtijdig bedoelen de onderzoekers een overlijden tussen je 30e en 69e levensjaar.

Vooral in Amerika is de situatie zorgwekkend. Meer dan de helft van wat Amerikanen eten bestaat uit dit soort fabrieksvoedsel. Als ze dat zouden terugbrengen naar nul, hadden ze aan de andere kant van de oceaan in 2017 mogelijk 124.000 sterfgevallen kunnen voorkomen. In landen waar mensen minder bewerkt voedsel eten, zoals Brazilië en Colombia, zijn de cijfers een stuk gunstiger.

Maar wat is fabrieksvoedsel precies? Denk aan koek, snoep, frisdrank (ja hoor, ook de light-varianten), ontbijtgranen, diepvriesmaaltijden en voorverpakte snacks. Het gaat om producten die nauwelijks nog natuurlijke ingrediënten bevatten, maar vooral bestaan uit bewerkte grondstoffen en kunstmatige toevoegingen.

Elk aspect van je gezondheid

Ander recent onderzoek laat zien dat deze voedingsmiddelen ook andere gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Ze kunnen de kans op hart- en vaatziekten met 50 procent verhogen. Ook is er een verband gevonden met angstklachten, obesitas, slaapproblemen en diabetes type 2. Zelfs je hersenen lijden eronder: een beetje extra fabrieksvoedsel kan al leiden tot een snellere achteruitgang van je denkvermogen.

De auteurs van de studie geven toe dat het in de moderne samenleving praktisch onmogelijk is om helemaal geen fabrieksvoedsel te eten. Maar het feit dat vergelijkbare resultaten in verschillende landen en culturen worden gevonden, maakt wel duidelijk dat er iets aan de hand is. Het lijkt erop dat ons lichaam simpelweg niet gebouwd is voor al die kunstmatige ingrediënten.