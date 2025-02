Unieke rij van planeten te zien: "Neptunus doet 165 jaar over een rondje om de zon"

Mars, Jupiter, Uranus, Venus, Neptunus, Mercurius en Saturnus zijn de komende dagen tegelijk aan de hemel te zien. Vier, misschien vijf, van deze planeten kun je vrijdag na zonsondergang zelfs met het blote oog waarnemen. Dat is extreem zeldzaam, want iedere planeet heeft een andere omlooptijd.

Om je een idee te geven: Neptunus doet bijna 165 jaar over een ronde rond de zon, Jupiter is 12 jaar bezig, Venus 8 maanden en Mercurius maar 88 dagen. "Dat een groot aantal planeten tegelijk zichtbaar aan de hemel is, is dus toeval. Dat gebeurt eens in de tachtig à honderd jaar’’, vertelt Vincent Icke, hoogleraar sterrenkunde aan de Universiteit Leiden, in het AD.

Als de omstandigheden perfect zijn kun je vrijdagavond alle zeven planeten met een telescoop zien. Saturnus, Venus, Jupiter en Mars zie je zelfs met het blote oog. "Dat is nog het meest bijzonder’’, zegt Icke. "En heel misschien ook Mercurius, maar dan moeten de omstandigheden uitzonderlijk goed zijn. Mercurius is een snerterige planeet die het dichtst bij de zon staat.’’

Ongeveer een uur tot anderhalf uur na zonsondergang zijn er een paar minuten waarin alle vier of vijf planeten te zien zijn als je richting het westen en zuidwesten kijkt. Venus is het felst. "Sterren zijn helder, die herken je omdat ze twinkelen. Planeten flikkeren niet. Ze zijn rustig en majestueus.’’ Ook de komende dagen zijn de planeten nog te zien.

Bron: AD.nl