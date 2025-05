Verdwaalde Sovjetruimtesonde uit 1972 stort dit weekend terug neer op aarde

De Kosmos 482, een Russische ruimtesonde die in 1972 eigenlijk naar Venus had moeten gaan, zal dit weekend terugkeren in de dampkring van de aarde.

De sonde, zo groot als een flinke strandbal en ongeveer 450 kilo zwaar, zit al sinds 1972 vast in een baan om de aarde. Een motorstoring gooide destijds roet in het eten van de missie naar Venus, waardoor het apparaat nooit zijn eindbestemming bereikte.

Direct na de lancering in 1972 vielen er al onderdelen van de Kosmos 482 af die in Nieuw-Zeeland terechtkwamen. Het hoofdgedeelte bleef echter doorvliegen in een baan om de aarde, tot nu. De baan van het tuig is intussen zo hard gedegradeerd dat het wellicht eind deze week de atmosfeer zal betreden.

Wellicht valt het in de zee

Waar het ruimtetuig precies zal neerkomen is nog onduidelijk. Het landingsgebied strekt zich uit over een enorm gebied, van Canada tot het uiterste puntje van Zuid-Amerika. De kans is het grootst dat de sonde in zee belandt. Hoewel er een kleine kans is op schade aan gebouwen of letsel bij mensen, schatten wetenschappers dit risico zeer laag in.

De ruimtesonde zal waarschijnlijk heel blijven tijdens zijn terugkeer. Dit komt omdat het toestel speciaal gebouwd was om de extreme omstandigheden op Venus te doorstaan. De beschermende hitteschilden zouden zelfs na al die jaren nog intact moeten zijn.