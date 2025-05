Gerritse wint etappe en pakt leiding in de Vuelta Femenina

HUESCA (ANP) - De Nederlandse Femke Gerritse (SD Worx-Protime) heeft de derde etappe van de Vuelta Femenina van Barbastro naar Huesca gewonnen. De rit ging 132,4 kilometer over een heuvelachtig landschap en eindigde in een massasprint. Gerritse versloeg Marianne Vos in de sprint. Ze nam de leiding in het algemeen klassement over van de Italiaanse Letizia Paternoster.

Op woensdag staat een bergrit van Pedrola naar Borja op het programma waarin de Alto de Moncayo moet worden bedwongen.

De elfde editie van de Ronde van Spanje voor vrouwen is zondag begonnen in Barcelona. De Vuelta Femenina gaat in zeven etappes van de Spaanse oostkust via de regio Aragón naar het noordoostelijk gelegen Asturië. De zevende en laatste etappe is volgens de organisatie met meer dan 150 kilometer en 2500 hoogtemeters de zwaarste ooit in de Vuelta.