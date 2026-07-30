Vrouwen worden wereldwijd aantrekkelijker gevonden dan mannen

Anderhalf miljoen beoordelingen uit 76 landen wijzen dezelfde kant op: vrouwengezichten krijgen hogere cijfers dan mannengezichten. De grootste verrassing zit in de jury: vrouwen belonen andere vrouwen het hoogst en mannen het laagst.

Eeuwenlang noemden we Nederlands vrouwen “de schone sekse”, in het Frans “le beau sexe” en in het Duits “das schöne Geschlecht”. Niemand had ooit de moeite genomen het te meten. Nu is het gemeten, met anderhalf miljoen beoordelingen, en het blijkt te kloppen. Met een pijnlijke bijkomstigheid voor de mannen: de laagste cijfers krijgen zij van vrouwen.

Anderhalf miljoen keer cijfers geven

Een team onder leiding van Eugen Wassiliwizky van het Max Planck Instituut voor Empirische Esthetiek in Frankfurt trok 52 bestaande studies uit de afgelopen tien jaar bij elkaar. Samen leverde dat gegevens op uit 76 landen: ongeveer 28.500 beoordelaars, zo’n 17.000 gezichten, ruim 1,5 miljoen losse cijfers. Alle schalen werden gelijkgetrokken zodat de scores onderling vergelijkbaar werden. Het is daarmee de grootste verzameling gezichtsbeoordelingen die ooit is aangelegd.

De uitkomst laat weinig ruimte: het gemiddelde vrouwengezicht wordt aantrekkelijker gevonden dan ongeveer zestig procent van de mannengezichten. De onderzoekers noemen het verschil de gender attractiveness gap. Het effect blijft staan ongeacht leeftijd, cultuur of seksuele voorkeur van de beoordelaar – het is het sterkst in westerse landen, maar het verdwijnt nergens.

De hoogste cijfers komen van vrouwen

Het onverwachte zit in de verdeling. Vrouwen geven andere vrouwen de hoogste scores van alle groepen. Mannengezichten krijgen van beide seksen ongeveer even lage cijfers. Het verschil loopt dus niet netjes langs de lijn van wie op wie valt, maar ook binnen dezelfde groep. Daar komt bij dat mannen over de hele linie strenger cijfers geven, wat de kloof nog wat opdrijft.

Dat de scores niets zeggen over verliefdheid of begeerte, hoort erbij. Een hoog cijfer voor een gezicht is een esthetisch oordeel, geen versierpoging.

Ronde gezichten winnen

Een deel van de verklaring zit in de vorm van het hoofd. Mannengezichten zijn gemiddeld hoekiger, vrouwengezichten ronder, en rondere gezichten scoren bij iedereen hoger. Toch verklaart die structuur maar een deel van het verschil: ongeveer een derde bij vrouwelijke beoordelaars en bijna de helft bij mannelijke. De rest blijft onverklaard, en de onderzoekers waarschuwen zelf tegen de conclusie dat vrouwen “van nature mooier” zijn. Cultuur, gewenning en levenslange blootstelling aan schoonheidsnormen zitten er onlosmakelijk doorheen.

Wassiliwizky houdt het bij een voorzichtige suggestie: rondere vormen doen denken aan babygezichten, en die roepen bij mensen automatisch welwillendheid op.

Rond je tachtigste is het gelijkspel

Er is troost voor de hoekige helft van de mensheid. Vanaf achttien jaar krimpt het verschil gestaag, en rond het tachtigste levensjaar is het verdwenen. De verklaring is prozaïsch: mannen- en vrouwengezichten gaan met de jaren steeds meer op elkaar lijken, waardoor de structurele voorsprong wegsmelt.

En nog een detail dat de hele zaak relativeert: zodra mensen hun eigen gezicht een cijfer moeten geven, is de kloof weg. Mannen en vrouwen beoordelen zichzelf even aantrekkelijk. Wat we over anderen denken, zegt dus vooral iets over de bril waarmee we kijken.

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