Studie: iedereen heeft een type waar hij of zij op valt

Blauwe ogen, donkere krullen, een grote baard? Zo oppervlakkig zijn onze voorkeuren voor een partner meestal niet, maar we hebben wel degelijk een bepaald type waar we op vallen.

Onderzoekers van de universiteit van Toronto hebben 12.000 Duitse mensen en hun relatieperikelen 9 jaar lang gevolgd. Daaruit bleek dat de diverse partners die de deelnemers hadden wel degelijk een aantal overeenkomstige eigenschappen hebben. Dat kwam zowel naar voren uit de omschrijving van de partners als uit hoe de geliefden zichzelf beschreven.

Klinisch seksuologe en psychologe Chloé De Bie verklaart tegen Het Laatste Nieuws: “We weten al heel lang dat mensen vallen op iemand die op hen lijkt. Soort zoekt soort. Dat geldt zowel voor het uiterlijk als voor de karaktertrekken.”

Ze legt uit: “Volgens onderzoeken maken we van jongs af aan een love map, een soort blauwdruk van hoe de ideale levenspartner eruitziet. Die blauwdruk wordt voor een deel bepaald door je biologie en je genen, maar ook door alle ervaringen die je hebt opgedaan. En heel wat ervaringen heb je meegemaakt met je eigen familie”, stelt De Bie. “Hoe je het ook wendt of keert: je gezin lijkt vaak op jou, want je deelt dezelfde biologische kenmerken. Omdat je je veilig voelt bij je familie, word je ook verliefd op mensen met dezelfde herkenbare trekken.”

Bovendien houden mensen van zekerheid. “Hierdoor voel je je onmiddellijk veilig bij iemand die erg op je lijkt. Het is dan ook logisch dat je je aangetrokken voelt tot mensen met dezelfde karakters, waarden, normen en sociale achtergrond. Dat maakt je leven ook gemakkelijker: dat zijn geen zaken waar je over gaat discussiëren. Je zit vaker op dezelfde golflengte. Dus dan wordt de kans groter dat je langer bij elkaar blijft.”