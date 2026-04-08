Waarom sommige mensen liever vrijgezel blijven volgens de wetenschap

door Nina van der Linden
woensdag, 08 april 2026 om 10:43
bijgewerkt om woensdag, 08 april 2026 om 11:03
Er zijn zo'n 3 miljoen singles in Nederland. Nooit eerder waren het er zo veel. Een aardig deel van hen bestaat uit oudere vrouwen wier partner is overleden, maar er is ook een flink deel dat bewust kiest voor het vrijgezelle bestaan. Onderzoekers van de Universiteit van Warschau zochten uit wat de redenen daarvoor zijn.
Evolutionair gezien is het vreemd dat mensen single zijn volgens evolutionair psycholoog Menelaos Apostolou. "Het hebben van een intieme partner is van het grootste evolutionaire belang, omdat mensen die dat niet doen geen nakomelingen zullen krijgen.”
Aan het onderzoek deden ruim 250 mannen en bijna 380 vrouwen mee met een gemiddelde leeftijd van 36 jaar. Ze beantwoordden vragen over hun huidige en eerdere relaties. Een op de vijf singles was vrijwillig vrijgezel. Dat kwam bij een op de vier door slechte relatie-ervaringen uit het verleden. 60 procent zei andere prioriteiten te hebben en 17 procent noemde andere redenen.
"Deelnemers die in het verleden een negatieve ervaring meemaakten, hadden een grotere kans om momenteel single te zijn. Deelnemers die meer positieve ervaringen hadden, hadden minder kans om vrijgezel te zijn. De boodschap is dat het hebben van negatieve ervaring in een relatie, sommige mensen kan ontmoedigen om nieuwe relaties aan te gaan", klinkt het.

