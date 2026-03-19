'Hybrid creep' neemt toe: hierom kun jij straks minder thuiswerken

Thuiswerken: ooit een noodgreep tijdens corona, inmiddels voor veel mensen het beste wat die periode heeft opgeleverd. Maar die vrijheid staat onder druk. Steeds meer werknemers merken dat ze vaker naar kantoor moeten. Welkom in het tijdperk van hybrid creep.

Er is een sluipende verschuiving gaande van hybride werken naar ouderwets kantoorleven. Eerst één verplichte kantoordag, dan twee. Voor je het weet zijn het er 'alleen deze week even' drie. Je knippert even met je ogen en zit opeens weer bijna fulltime op kantoor.

Grenzen oprekken

Experts zien het overal gebeuren. Werkgevers rekken de grenzen op, stap voor stap. En dat is niet toevallig. Volgens experts is het deels een soort test van werkgevers: hoe ver kunnen ze gaan zonder dat werknemers massaal in opstand komen? Tegelijkertijd geloven veel bedrijven nog altijd heilig in de kracht van fysieke aanwezigheid. Ze zijn ervan overtuigd dat samenwerken, brainstormen en zichtbaarheid beter werkt op kantoor.

Maar er speelt meer. Waar thuiswerken voor werknemers vrijheid betekent – even sporten, een wasje draaien, geen reistijd – zien werkgevers ook risico’s. Want: worden alle uren wel echt gemaakt? Die twijfel zorgt ervoor dat bedrijven de teugels weer aantrekken.

Juridisch

Grote namen geven het voorbeeld. Bedrijven als L’Oréal en Google hebben inmiddels vaste kantoordagen ingevoerd. Officieel om samenwerking te verbeteren, maar in de praktijk draait het om controle en zichtbaarheid. Wie er is, valt op. Wie thuis zit, veel minder.