Het humaan papillomavirus
, beter bekend als HPV
, is overal om ons heen, maar zelden in ons bewustzijn. De meeste mensen raken in hun tiener- of twintigerjaren besmet, vaak zonder het te weten, omdat het lichaam het virus meestal binnen twee jaar zelf opruimt. Bij een minderheid blijft het virus echter jarenlang in de cellen sluimeren, met een klein maar verraderlijk risico: de ontwikkeling van kanker, meestal pas tien tot twintig jaar later.
Juist dat sluipende karakter maakt HPV-kanker zo gevaarlijk. De infectie geeft meestal geen pijn, geen koorts, geen alarmsignalen die je richting een arts sturen. Baarmoederhalskanker
, maar ook anale, mond- en keelkanker en peniskanker kunnen hun oorsprong hebben in een oude HPV-besmetting die je allang vergeten bent – als je al wist dat je besmet was. Gynaecologen zien elk jaar duizenden vrouwen met voorstadia van baarmoederhalskanker, veroorzaakt door hoogrisico-typen zoals HPV 16 en 18.
Sluipend gevaar op baarmoederhalskanker
Jaarlijks ongeveer 660.000 nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker wereldwijd en 350.000 sterfgevallen, vooral in armere landen. In Nederland biedt HPV-vaccinatie rond 90 procent bescherming tegen baarmoederhalskanker door de belangrijkste hoogrisico-typen. De tijd tussen HPV-besmetting en kanker is meestal minstens 10 tot 15 jaar; in die periode heb je vaak geen klachten.
Wereldwijd sterven naar schatting 350.000 vrouwen per jaar aan baarmoederhalskanker
, waarvan ruim 90 procent in lage- en middeninkomenslanden. Dat is wrang, omdat de meeste gevallen te voorkomen zijn met vaccinatie en goede bevolkingsonderzoeken. In Nederland laat onderzoek zien dat HPV-vaccinatie het risico op baarmoederhalskanker en ernstige voorstadia bij gevaccineerde jonge vrouwen met ongeveer 80 tot 90 procent vermindert. Toch blijven vaccinatiegraad en kennis achter, ook nu jongens standaard worden uitgenodigd omdat HPV óók bij mannen kanker kan veroorzaken.
De paradox is pijnlijk eenvoudig: omdat HPV-kanker nauwelijks merkbaar is, voelt de dreiging abstract, en schuiven we prikken en uitstrijkjes te makkelijk voor ons uit. Maar precies die stille aard maakt preventie zo cruciaal. De keuze om je kind te laten vaccineren,
of zelf naar het bevolkingsonderzoek te gaan, draait daarom minder om angst voor ziekte nu, en meer om het voorkomen van een onzichtbare, maar zeer reële ziekte over tien of twintig jaar.