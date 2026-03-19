Sluipend gevaar op baarmoederhalskanker

Jaarlijks ongeveer 660.000 nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker wereldwijd en 350.000 sterfgevallen, vooral in armere landen. In Nederland biedt HPV-vaccinatie rond 90 procent bescherming tegen baarmoederhalskanker door de belangrijkste hoogrisico-typen. De tijd tussen HPV-besmetting en kanker is meestal minstens 10 tot 15 jaar; in die periode heb je vaak geen klachten.​