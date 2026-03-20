ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump is de controle kwijt

Politiek
door Gerard Driehuis
vrijdag, 20 maart 2026 om 7:23
generated-image (1)
President Trump begon de oorlog tegen Iran met grootse beloften. Nu, na een maand, glipt de controle hem door de vingers. Israël negeert smeekbeden om gasinfrastructuur te sparen, Iran slaat keihard terug op neutrale Golfstaten.​

Escalatieverloop

De VS en Israël onthoofdden het Iraanse regime op dag één, doodden ayatollah Khamenei. Iran incasseert en countert: raketten op Qatar's Ras Laffan-terminal, 's werelds grootste LNG-hub, veroorzaakten zware branden en schade. Saudi-Arabië's Yanbu-raffinaderij en Koeweitse installaties volgden. De Straat van Hormuz is geblokkeerd, scheepvaart stagneert.

Trump's dilemma

Trump waarschuwde Netanyahu: geen aanvallen meer op South Pars, cruciaal voor Iran's energie. Maar Israël zet door en ziet het als de enige weg om Teheran te breken. Golfleiders, beschadigd en woedend, eisen dat Trump de oorlog stopt – een oorlog die hij voor hen begon. "Niemand had Qatar verwacht", verzuchtte hij.​
Sinds de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran op 28 februari 2026 escaleert het conflict razendsnel. Iran blokkeert de Straat van Hormuz, de grootste verstoring van de oliemarkt ooit volgens het IEA. Recente raketaanvallen: Israël op South Pars-gasveld (Iran), Iran op Ras Laffan (Qatar), raffinaderijen in Saudi-Arabië en Koeweit. Olie- en gasprijzen exploderen; Europa dreigt met langdurige energiecrisis. Trump, die de oorlog startte voor Israël, kan bondgenoot Netanyahu niet stoppen en Golfstaten beschermen. Wereldhandel kraakt.

Globale impact

De energiecrisis overtreft die van Oekraïne: geen piek, maar aanhoudend hoge prijzen voor olie, gas, medicijnen, mineralen en voedsel. Iran speelt uitputtingsoorlog, VS-munitie raakt op. Europa voelt het nu al: gasprijzen schieten omhoog.

Duiding

Trump negeerde inlichtingen over Iran's strategie. Zijn buikgevoel faalde. Zonder greep op Israël riskeert hij isolatie. De-escalatie lijkt onmogelijk; de wereld betaalt de prijs van deze kettingreactie.

loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-519259708

Wie is Lidewij de Vos?

182156727_m

'Hybrid creep' neemt toe: hierom kun jij straks minder thuiswerken

ftcms_abef6de9-ebe9-46d7-bc51-764d94c8a96a

Poetin pest Trump: twee olietankers naar Cuba

4373

Olie mogelijk naar 200 dollar, omdat Iran driegt met 'grootschalige economische oorlog' tegen het Westen

182292708_m

Baarmoederhalskanker is een sluipmoordenaar: je merkt vaak niets tot het (te) laat is.

200823313_m

Wanneer is het geen ‘gewoon daten’ meer? 3 signalen

Loading