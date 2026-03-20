Escalatieverloop

Trump's dilemma

Trump waarschuwde Netanyahu: geen aanvallen meer op South Pars, cruciaal voor Iran's energie. Maar Israël zet door en ziet het als de enige weg om Teheran te breken. Golfleiders, beschadigd en woedend, eisen dat Trump de oorlog stopt – een oorlog die hij voor hen begon. "Niemand had Qatar verwacht", verzuchtte hij.​

Trump is de controle kwijt Sinds de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran op 28 februari 2026 escaleert het conflict razendsnel. Iran blokkeert de Straat van Hormuz, de grootste verstoring van de oliemarkt ooit volgens het IEA. Recente raketaanvallen: Israël op South Pars-gasveld (Iran), Iran op Ras Laffan (Qatar), raffinaderijen in Saudi-Arabië en Koeweit. Olie- en gasprijzen exploderen; Europa dreigt met langdurige energiecrisis. Trump, die de oorlog startte voor Israël, kan bondgenoot Netanyahu niet stoppen en Golfstaten beschermen. Wereldhandel kraakt.

Globale impact

De energiecrisis overtreft die van Oekraïne: geen piek, maar aanhoudend hoge prijzen voor olie, gas, medicijnen, mineralen en voedsel. Iran speelt uitputtingsoorlog, VS-munitie raakt op. Europa voelt het nu al: gasprijzen schieten omhoog.

Duiding