Poetin pest Trump: twee olietankers naar Cuba

door Peter Janssen
donderdag, 19 maart 2026 om 10:20
Twee Russische tankers zijn op weg naar Cuba met olie en brandstof, ondanks de energie‑embargo’s die president Donald Trump tegen het communistische eiland heeft ingesteld. De leveringen komen op het moment dat Trump openlijk speculeert over een “vriendelijke overname” van Cuba en suggereert dat de VS het verzwakte land in “een of andere vorm” kunnen innemen
Volgens maritieme inlichtingendiensten gaat het om twee schepen die de Amerikaanse druk tartend koers zetten richting het energie‑uitgehongerde Cuba. De Hongkong‑gevlagde Sea Horse, met zo’n 27.000 ton Russische gasolie aan boord, zou al maandag kunnen aankomen, terwijl de Russische tanker Anatoly Kolodkin begin april wordt verwacht met circa 100.000 ton ruwe Russische Urals‑olie. Daarmee geeft Vladimir Poetin het regime in Havana precies datgene waar Trump ze van probeert af te snijden: brandstof om het land draaiende te houden.
De timing maakt de zending politiek explosief. Cuba kampte deze week nog met een landelijke blackout nadat het volledige stroomnet instortte, wat de economische en humanitaire crisis op het eiland verder heeft verdiept. Terwijl ziekenhuizen operaties annuleren en vluchten worden geschrapt wegens gebrek aan brandstof, profileert Moskou zich nu als redder in nood – en zet het tegelijkertijd Trumps harde lijn tegen Havana in zijn hemd.

